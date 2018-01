Senac da Capital oferece opções de cursos na área da beleza

O setor movimenta mais de R$ 40 bilhões ao ano no Brasil e é um dos mais procurados por quem quer investir no próprio negócio - Foto: Midiamax

O Senac está com inscrições abertas para dois cursos na área da beleza, em Campo Grande, com início ainda no mês de janeiro. O setor movimenta mais de R$ 40 bilhões ao ano no Brasil e é um dos mais procurados por quem quer investir no próprio negócio.



Uma das oportunidades é o curso Depilação com Linha, com início dia 22 de janeiro, que desenvolve no participante as competências relacionadas à depilação com linha/fio por meio das mãos, de acordo com as normas sanitárias e de biossegurança, a fim de extrair o pelo a partir de seu folículo, sem agredir a pele. Para participar é preciso ensino fundamental (5º ano) e idade mínima de 16 anos.



Outra opção é o curso de Depilador, com início dia 23 de janeiro. O curso qualifica profissionais para realização de procedimentos de depilação facial e corporal, utilizando técnicas e produtos adequados, com o objetivo de satisfazer as condições de higiene, saúde e bem-estar do cliente.Para se inscrever é preciso ter idade mínima de 16 anos e possuir o ensino fundamental completo.



O Senac Campo Grande fica na Rua Francisco Cândido Xavier, 75, Centro. Outras informações no site: www.ms.senac.br, pelo telefone (67) 3312-6260 ou ainda pelo e-mail: atendimento@ms.senac.br