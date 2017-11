Senac da Capital oferece curso gratuito para ajudar a impulsionar vendas no fim de ano

O objetivo é oferecer um curso direcionado para as equipes de venda, com foco na melhoria da experiência de consumo dos clientes e na melhoria do resultado das empresas. - Divulgação

Com o recurso extra do 13º salário, o fim de ano é um dos melhores períodos para vendas no comércio. Para atender esse público disposto a gastar, é preciso estar preparado. O Senac, por meio do programa Pró-Empresas, oferece o curso gratuito “A Magia das Vendas de Natal”, que será realizado em Campo Grande em parceria com a Fecomércio-MS e o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo CG). São oferecidas 30 vagas e as aulas serão realizadas entre os dias 04 e 08/12, das 18h45 às 22h, no Senac Zahran.



O objetivo é oferecer um curso direcionado para as equipes de venda, com foco na melhoria da experiência de consumo dos clientes e na melhoria do resultado das empresas. O curso tem duração de 16h, com dicas práticas e objetivas sobre as melhores estratégias no período, com enfoque em resultados, e vai trabalhar três temas centrais: planejamento, cenário e atendimento e venda.



No curso os participantes receberão dicas sobre como planejar as vendas, como preparar o mix de produtos e estoque, definir metas e criar promoções. Também serão repassadas dicas de como montar uma boa vitrine, que atraia o interesse do cliente, motivação da equipe e o uso adequado das redes sociais.



Pró-Empresas – É um programa de parceria entre o Senac, a Fecomércio-MS e os sindicatos patronais, que trabalha na oferta de treinamento e consultorias nas áreas de Beleza, Estética e Bem Estar, Hotelaria Hospitalar, Saúde, Supermercados, Sustentabilidade, Tecnologia da Informação e Turismo e Gastronomia, além de um conjunto de soluções dedicadas ao segmento do varejo. Uma solução corporativa, com cursos customizados e consultorias, distribuídos nos diversos segmentos que o Senac atua.