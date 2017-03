Senac Campo Grande abre inscrições para cursos promissores no mercado

O Senac Campo Grande está com inscrições abertas para o curso de Técnico em Design de Interiores e Técnico em Segurança do Trabalho. A qualificação técnica prioriza a formação prática e específica em médio prazo, principalmente para aqueles que buscam o primeiro emprego ou pretendem mudar de atuação.

Em ambos os cursos é necessário que o interessado tenha, no mínimo, 16 anos. É preciso também estar cursando, no mínimo, o segundo ano do Ensino Médio ou 2ª fase da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Técnico em Design de Interiores

Além de ser uma crescente tendência de comportamento urbano, o design de interiores é um ramo que está se destacando no mercado mundial para atender o público que deseja ambientes mais personalizados. A capacitação é essencial para que o profissional torne um local bonito e funcional, mas que harmonize a beleza com sustentabilidade e acessibilidade.

O curso prepara o aluno para atuar na área, realizando projetos de residências, comércio e venda especializada de produtos. Também faz com que o aluno constitua competências necessárias ao exercício profissional. Aulas privilegiam a busca pela qualidade de vida, individual e coletiva.

Técnico em Segurança do Trabalho

Essa profissão está em alta e é a mais procurada no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). A maioria dos alunos terminam o curso já com emprego ou estágio garantido. Ele prepara o profissional para fazer a avaliação do ambiente de trabalho, das instalações e dos processos laborais.

Curso visa a prevenção de incidentes, acidentes e doenças ocupacionais. É o responsável por adotar medidas de controle de riscos ocupacionais por meio de ações, programas de saúde e segurança do trabalho.





Para mais informações no curso de Técnico em Design de Interiores, acesse o site http://cursos.senac.ms/campogrande-cursotecnico2017-designdeinteriores. Já aqueles que se interessaram no curso de Técnico em Segurança do Trabalho, podem encontrar informações adicionais no site http://cursos.senac.ms/cursotecnico2017-segurancadotrabalho-campogrande.

Dúvidas também podem ser questionadas diretamente na unidade, localizada na Rua Francisco Cândido Xavier, nº 75, Centro, em frente ao Horto Florestal. Há também a possibilidade de entrar em contato com o telefone (67) 3312-6260.

