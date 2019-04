Senac apresenta receitas especiais no Festival do Peixe com início nesta quinta

Cada restaurante participante do Festival do Peixe terá um prato especial e exclusivo elaborado com auxílio de alunos e chefs do Senac - Divulgação

Durante o 12º Festival do Peixe, realizado na Feira Central em Campo Grande, com início nesta quinta-feira (18) até domingo (21), o Senac Turismo e Gastronomia oferece gratuitamente várias oficinas na Cozinha Show com apresentação de receitas de pratos especiais.

Entre as receitas, Ragu de cupim com purê de mandioca e banana da terra chips, Nhoque de banana da terra ao molho de pintado, Abóbora recheada com Tilápia, Cupim no conhaque e palmito grelhado, e Costelinha suína com mil folhas de mandioca.



“É uma oportunidade para os alunos do Senac terem o contato com a prática, com receitas regionais, além dos nossos docentes mostrarem um pouco do nosso conhecimento técnico, que faz da escola de gastronomia do Senac um referencial de ensino no Estado”, afirma a gerente do Senac Turismo e Gastronomia, Roberta Ávalos.



Cada restaurante participante do Festival do Peixe terá um prato especial e exclusivo elaborado com auxílio de alunos e chefs do Senac. O visitante poderá saborear o prato por preço acessível durante os dias de evento e aproveitar as promoções da Feira Central.



Confira a programação da Cozinha Show do Senac:



Quinta-feira - 18/04 - 19h30

Ragu de cupim com purê de mandioca e banana da terra chips



Sexta-feira - 19/04 - 20h15

Nhoque de banana da terra ao molho de pintado



Sexta-feira - 19/04 - 21h

Abóbora cheirosa recheada com Tilápia



Sábado 20/04 - 20h

Cupim no conhaque e palmito grelhado



Sábado 20/04 - 21h

Costelinha suína com mil folhas de mandioca



O Festival - O 12º Festival do Peixe será realizado entre os dias 18 e 21, a partir das 16h, na Feira Central de Campo Grande. Durante todos os dias haverá apresentação cultural, exposição, pratos promocionais e a realização da 1ª Feira Cristã de Campo Grande. No domingo, o evento encerra com uma oficina especial de Páscoa para as crianças. A Feirona abrirá para o almoço na Sexta-feira Santa, sábado e no domingo de Páscoa, à partir das 12h.