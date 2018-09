Senac apresenta gastronomia de MS em restaurante no Rio de Janeiro

O evento é realizado no Restaurante-escola Senac Downtown, que a cada mês prestigia a culinária de um estado brasileiro. - Divulgação

Nesta semana, a gastronomia de Mato Grosso do Sul é destaque na cidade do Rio de Janeiro (RJ), durante a Semana da Gastronomia Regional, promovida mensalmente pelo Departamento Nacional do Senac. O evento é realizado no Restaurante-escola Senac Downtown, que a cada mês prestigia a culinária de um estado brasileiro.





Os cardápios regionais foram preparados pelos chefs e docentes do Senac MS, Lucas Mesquita e Vera Regina Batista, que apresentam o menu com o melhor de nossa terra: pescados, como o pintado, e frutos, como guariroba, pequi e o cumbaru.





Essas influências estão presentes nos cardápios elaborados pelos chefs, que apresentaram o conceito de cozinha afetiva por meio de pratos como Pintado à Urucum, Caribéu, Paçoca Pantaneira, Ravióli de Sobá, Pudim de Pequi e o Gelado de Tereré com Crocantes de Castanha de Cumbaru. O objetivo do evento é promover a divulgação dos pratos típicos de cada Estado.