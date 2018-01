Senac abre seleção para contratação em diversas áreas na Capital e Dourados

No Senac os colaboradores contam com benefícios de plano de saúde, ticket alimentação, seguro de vida em grupo, auxílio funeral, complementação do auxílio doença, convênio com o SESC (alimentação) e programa de educação corporativa - Divulgação

Está aberto até o dia 22 de janeiro o processo seletivo do Senac MS para contração de diversos profissionais em Campo Grande e Dourados. São quase 30 vagas para estágios, assistentes, cozinheiro, analistas e educadores.

Os salários variam de R$ 954,00 para o cargo de estágio, até R$ 4.309,00 para o cargo de analista, com ensino superior. No Senac os colaboradores contam com benefícios de plano de saúde, ticket alimentação, seguro de vida em grupo, auxílio funeral, complementação do auxílio doença, convênio com o SESC (alimentação) e programa de educação corporativa.