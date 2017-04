Seminário discute aspectos educacionais dos estudantes com autismo e o seu processo de inclusão escolar

A Secretaria de Estado de Educação (SED), visando propiciar um espaço para a discussão sobre os estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), matriculados no ensino comum, e fomentar esforços de articulação entre ensino, pesquisa e extensão dentro desta temática, realiza o I Seminário do Centro Estadual de Apoio Multidisciplinar Educacional ao Estudante com Transtorno do Espectro Autista (CEAME/TEA), com o tema “O estudante com TEA no ensino comum”, nesta terça e quarta-feira (18 e 19), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

Para evidenciar a discussão acerca dos aspectos educacionais dos estudantes com autismo e o seu processo de inclusão escolar, o evento conta com palestras e mesa redonda com profissionais das áreas da Educação, Saúde e Sistema Judiciário, propondo, assim, estabelecer um diálogo interdisciplinar, a fim de integrar diferentes campos do conhecimento educacional/técnico/científico e elaborar propostas para serem discutidas.

Aberto a professores regentes, professores de apoio, técnicos, acadêmicos e demais pessoas que se interessam e/ou trabalham com essa temática, o Seminário é uma oportunidade para divulgar, refletir e discutir o TEA e sua interface com o Ensino, as possibilidades de atuação, a aprendizagem desses estudantes e a pesquisa e extensão dentro da área, propiciando debates e integrando os diversos atores (docentes, discentes, gestores, técnicos e comunidade em geral) pertencentes às instituições de educação do Estado, como escolas, universidades, entre o e outros espaços destinados a esses estudantes. Confira a programação:

18/4/2017 – terça-feira

18h – Credenciamento;

18h30 – Abertura;

18h45 – Apresentação do CEAME/TEA;

19h – Lançamento do e-book “Educação Especial e Autismo”;

19h15 – Conferência de Abertura: O papel da escola na inclusão dos estudantes da educação especial, Profa. Ma. Adriana Buytendorp, coordenadora de Políticas para a Educação Especial (Copesp/SED);

21h – Encerramento

19/4/2017 – quarta-feira

7h – Credenciamento;

7h30 – Palestra: Plano Educacional Individualizado (PEI), Profª Drª Márcia Denise Pletsch;

9h30 – Palestra: A inclusão da pessoa com transtorno do espectro autista no sistema educacional: aspectos jurídicos e marco legal, Drª Jaceguara Dantas da Silva Passos;

11h30 – Intervalo / Almoço;

13h – Palestra: Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa Aumentativa (TA/CAA), Profª Drª Miryam Bonadiu Pelosi;

15h30 – Mesa Redonda: Processo Diagnóstico – Contribuições Multiprofissionais, Drª Monise Cristine Souza Paula, terapeuta ocupacional Grazielle Linares, psicóloga Laura Helena Pires e fonoaudióloga Priscila Viração;

18h – Encerramento

Sobre o Ceame

O Centro Estadual de Apoio Multidisciplinar Educacional ao Estudante com Transtorno do Espectro Autista (Ceame/TEA) tem como princípio apoiar e subsidiar a formação do estudante com Transtorno do Espectro Autista (TEA) priorizando a aprendizagem com qualidade, acompanhando os estudantes e equipe pedagógica das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, orientando, assessorando, desenvolvendo pesquisas e materiais didáticos com esta finalidade.

O Ceame/TEA é formado pelo Núcleo de Apoio Educacional, responsável por acompanhar o processo de escolarização do estudante com TEA a partir da observação e identificação de demandas, orientando a escola e equipe pedagógica acerca do processo de aprendizagem; Núcleo de Assessoramento Educacional, com o objetivo de formar e capacitar a equipe pedagógica em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino ao estudante com TEA, além de implementar programas que disponibilizem material didático e recursos pedagógicos próprios; e Núcleo de Pesquisa Educacional que irá balizar os trabalhos realizados pelo Ceame/TEA na fomentação de pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, publicações de cunho didático cientifico, equipamentos e recursos pedagógicos.

Sobre o TEA

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) acontece em função de um distúrbio neurológico, acarretando sintomas que dificultam ou impedem a comunicação e o laço social. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 0,6% da população mundial podem ser acometidos por este transtorno, o que significaria que a cada 88 pessoas uma pode ser autista. No Brasil existe uma estimativa de dois milhões de autistas.

Emilia Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Arquivo

