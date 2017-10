Seminário debate Gestão Socioambiental no Poder Judiciário

“O evento é o primeiro realizado em um tribunal de justiça estadual no Brasil e marca uma nova onda de solidariedade e compromisso com o bem comum, rompendo as barreiras da indiferença e do comodismo”. Com essa afirmação, na manhã desta sexta-feira (6), o presidente do Tribunal de Justiça de MS, Des. Divoncir Schreiner Maran, abriu o I Seminário de Gestão Socioambiental no Poder Judiciário.

O desembargador presidente ressaltou a satisfação em sediar o evento e garantiu que, ao traçar os rumos da logística sustentável e o valor de uma gestão, o TJMS assume uma aliança ética em favor do bem-estar atual e do futuro da sociedade. “As organizações públicas, no atual contexto de restrições e contingenciamento, têm um papel fundamental e contribuição significativa a dar, necessitando ter uma visão além das atividades fins, com objetivo de utilizar recursos públicos que se revelam ser um grande desafio”.

Desejando que todos aproveitem o seminário, que será realizado durante todo o dia, ele ressaltou ainda que o TJMS tem o compromisso de proteger a casa comum, hercúlea preocupação de ver toda a família na busca do desenvolvimento sustentável integral. “Hoje se vislumbra uma grande oportunidade e cada um dos presentes poderá trazer contribuições ao debate que aqui se travará, apresentando ideias inteligentes para inquietar nossas mentes em busca de novos caminhos sustentáveis”.

O diretor-geral da Ejud-MS, Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, também deu as boas-vindas aos participantes e lembrou que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu que todos os tribunais brasileiros adaptem-se às normas socioambientais.

“Tenho certeza que será uma sexta-feira magnânima em termos de conhecimento e matéria socioambiental, que é de muito interesse a todos nós. Temos interesse sazonal e estamos dando um passo muito importante na direção do desenvolvimento sustentável”.

O secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de MS, Jaime Verruck, cumprimentou o TJMS pela iniciativa de discutir tema tão importante e destacou um fato inédito, do ponto de vista socioambiental: o Poder Judiciário é lindeiro de uma unidade de conservação integral de 114 hectares.

“Não há Tribunal de Justiça no país que seja lindeiro de uma unidade de conservação integral, que é a nossa unidade do Prosa, com 114 hectares. Quando discutirem a questão socioambiental do Poder Judiciário lembrem-se que são lindeiros e nossa primeira ação tem que ser de proteção e manutenção dessa área. Uma característica, inclusive, que deve ser levada ao CNJ, pois nenhum outro tribunal no Brasil terá a possibilidade de ter uma como essa”.

Palestra – O primeiro painel foi apresentado pelo assessor-chefe de Gestão Ambiental do TSE, Ganem Amiden Neto, que falou sobre “Responsabilidade Socioambiental: Eficiência do Gasto Público e Valor de Atributo Judiciário para a Sociedade”.

Por oito anos, ele foi coordenador de Gestão Socioambiental do CNJ, tendo participação atuante na elaboração da Resolução CNJ nº 201/2015, que determina a criação do Núcleo Socioambiental no Poder Judiciário, importante diploma que fomenta práticas e o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos.

Amiden lembrou que todo evento tem que ter um tom propositivo e o fato de se reunir mais de 300 pessoas hoje implica em continuidade. “Os principais motivos das reuniões que tivemos ontem e do seminário de hoje é que o TJMS crie uma unidade socioambiental, como prevê a resolução do CNJ, e que o Plano de Logística Sustentável (PLS) seja de fato efetivado, porque nesse plano tem-se um arcabouço de indicadores, várias metas a serem atingidas e boas práticas também podem constar desse plano. É, na verdade, o grande plano de eficiência do gasto público e para ser efetivado de uma forma assertiva necessita da criação da unidade socioambiental e da coletividade para sua construção”, explicou.

Embora esteja em MS para auxiliar na construção de um PLS eficiente, Ganem preferiu não apontar se o TJMS tem uma proposta eficaz ou não, mas apontou que cada tribunal tem suas particularidades.

“O simples fato de se promover um evento como esse e ter a vontade de criar esse instrumento é de grande valia e tem que ser louvada. Entretanto, por melhor que seja o plano, sempre é possível melhorar. Assim, em um futuro próximo, com certeza, o PLS do TJMS vai estar muito bom, embora ainda necessite de uma unidade socioambiental, pois a expertise de uma equipe dedicada é a chave para o sucesso”.

Ele citou as ações já executadas pelo TJMS visando economia e respeito ao meio ambiente, como a eliminação de copos descartáveis de água e café, torneiras que não permitem o desperdício de água, o apagar de luzes em locais que não estejam sendo utilizados, descarte adequado de lâmpadas, pilhas e baterias de celular, entre outras, como muito importantes e garantiu que todos devem ser compilados em um documento, que será o Plano de Logística Sustentável do TJMS.

“São pequenas ações como essas que te levam a um resultado eficiente. É necessário apresentar bons exemplos, ações que efetivamente farão a diferença para garantir a qualidade do meio ambiente”, completou.

Em seguida, houve o painel “Práticas Ambientais Sustentáveis na Administração Pública”, com Eliane Maria Garcia, chefe da Unidade de Educação Ambiental e coordenadora da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de MS (Imasul).

Á tarde, os trabalhos recomeçaram com o painel “Educação Ambiental – da Emergência da Problemática Ambiental à Sociedade Sustentável”, com Icléia Albuquerque de Vargas, docente em Meio Ambiente da UFMS.

Em seguida, a discussão versou em torno do tema “Os Desafios da Gestão de Recursos Hídricos na Bacia do Rio Paraguai”, com Ângelo José Rodrigues Lima, que atuou por 12 anos na Organização não-Governamental WWF-Brasil, fechando o evento, Ganem Amiden Neto falou sobre o “Sustentabilidade na Justiça Eleitoral, Resultados e Perspectivas”.

Ao final, foi redigida uma carta de intenções e estuda-se a possibilidade de assinatura de um termo de cooperação entre o TJMS e o TSE para troca de expertise e trabalho em conjunto.

Saiba mais – O I Seminário Sul-Mato-Grossense de Gestão Socioambiental no Poder Judiciário foi voltado para integrantes de órgãos públicos, acadêmicos de universidades e Ongs que militam na proteção socioambiental. O evento foi realizado pelo Poder Judiciário de MS, por meio da Escola Judicial (Ejud-MS), com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Foram sorteadas aos participantes 60 mudas de plantas, oriundas do viveiro do TJMS, e vários parceiros disponibilizaram stands com informações sobre cuidados com o meio ambiente. O seminário foi transmitido para os plenários Cível e Criminal, no TJMS, além de todas as comarcas do interior e da Capital.