Seminário de Esporte Escolar da Reme vai atualizar profissionais quanto a tecnologias e novas regras

Esquemas táticos, mudanças de regras e o avanço das novas tecnologias aplicadas no esporte são o foco da 12ª edição do Seminário de Esporte Escolar da Rede Municipal de Ensino (Reme), que teve início na noite desta terça-feira (16) e será realizado até o mês de novembro, contemplando 345 professores de Educação Física.

A novidade este ano é que o evento também foi aberto aos profissionais da Rede Estadual de Educação, já que vários desses profissionais também atuam na Reme. De acordo com o professor Marcos Tavares, a proposta do evento é ser um veículo aberto e colaborativo de atualização e construção de conhecimento, por isso também busca reunir profissionais para apresentações e discussões de práticas pedagógicas inovadoras, tendo por suporte as novas tendências educativas.

O chefe da Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Marcos Antônio Lopes destacou as parcerias com as universidades Federal e Estadual de Mato Grosso do Sul, que disponibilizaram os profissionais que irão ministrar várias palestras ao longo do ano. Marcos também falou sobre a importância de valorizar os próprios professores da Reme. “Todos são profissionais do mais alto gabarito. Também convidamos professores da nossa Rede para falar de suas experiências em sala de aula e isso é importante para destacar o trabalho que eles desenvolvem”, afirmou.

No total serão ofertadas 20 palestras destinadas a profissionais das áreas de Educação Física lotados nos projetos da Divisão de Esporte, Arte e Cultura (DEAC) e também nas aulas curriculares, que atuam nas modalidades de voleibol, basquetebol, handebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, lutas, tênis de mesa, natação, atletismo e xadrez. Outras áreas também foram contempladas, como organização desportiva, funcional kids, conceitos no esporte, lesões no esporte e esporte adaptado.

Para a professora Edna Maria Tavares, que ministra aulas de futsal e atletismo, o seminário também é um importante momento para ampliar o diálogo entre docentes em relação a questões educacionais da atualidade e ser mais uma fonte de subsídios técnico-pedagógico. “Achei importante o tema deste ano porque todo professor precisa estar atualizado quanto a essas mudanças para transmitir para os alunos”, disse.

O professor de futsal e xadrez, Denilson Gonçalves Rocha Maciel, explicou que as regras de determinadas modalidades mudam para atender as necessidades dos eventos esportivos. “Estar atualizado é fundamental para você treinar o aluno de forma correta, por isso essa discussão é necessária”, comentou.

Além do Centro de Formação da Semed, as palestras ocorrerão em escolas e centros esportivos e também estão abertas a acadêmicos. A primeira noite do evento contou com palestras voltadas aos profissionais de basquetebol. Já nesta quarta-feira (18) será a vez do tênis de mesa.