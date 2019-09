Semed sedia IX Encontro estadual dos Conselhos Municipais de Educação

Nesta sexta-feira (26), foi realizado no Centro de Formação (CEFOR), da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, o do “IX Encontro estadual dos Conselhos Municipais de Educação”, onde reuniu-se conselheiros de educação, diretores, coordenadores e professores da educação Infantil e do ensino fundamental e outras instituições do seguimento para dialogar sobre a área de educação, com a temática “Desafios atuais do financiamento da educação”.

O evento teve como objetivo promover o diálogo e a reflexão sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e suas implicações para a Valorização dos Profissionais da Educação Básica. A ação é promovida pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME/MS, entidade de representação nacional dos Conselhos Municipais de Educação dos municípios brasileiros.

A UNCME/MS representa os Conselhos Municipais de Educação perante os poderes públicos e busca soluções para os problemas educacionais comuns e diferenciados, tendo em vista o alcance dos objetivos educacionais constitucionais. Entre suas atribuições esta a discussão de temas educacionais, trocas de experiências sobre o funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação e deliberar sobre questões relativas à sua atuação e ao seu funcionamento.

As temáticas abordadas no Encontro foram: A importância dos Conselhos Municipais de Educação, pelo Conselheiro Manoel Humberto Gonzaga Lima, Presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação e a palestra sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, professor Antônio Carlos Biffi.

Outra temática foi sobre Valorização dos Profissionais da Educação Básica, ministrada pela professora Drª. Regina Cestari da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB. Por ultimo os organizadores realizaram um debate e a posse do Coordenador Estadual e Vice Coordenador eleitos para o Biênio 2020/2021.

A Secretaria Municipal de Educação, Elza Fernandes esteve presente no evento e comentou sobre o Encontro. “É um prazer recebe todos em nossa casa para ter esse encontro. Agradeço a presença de todos os representantes dos municípios. A Semed estará sempre à disposição de todos. Os temas são muito importantes para o seguimento da educação, para melhorar a qualidade do ensino.”

O presidente nacional da Uncme, Manoel Humberto Gonzaga Lima, falou da importância de reunir a equipe de conselheiros neste encontro.

“A Uncme realiza no decorrer de cada ano, 32 encontros em todo o Brasil, incluindo o encontro nacional. aqui em campo grande estamos realizando o 21º encontro é um momento importante porque vamos encaminhar as discussões desse encontro para o evento nacional em Aracaju, que ocorrera em novembro , onde terá participação de 1,2 mil conselheiros. Vamos discutir temas que são importantes para a gestão democrática e para uma qualidade social na educação brasileira.”

O presidente ainda ressaltou a discussão da relevância dos temas para esse encontro. “A Uncme tem priorizado duas pautas esse ano: a primeira é o Fundeb permanente porque ele trata do financiamento da educação, então estamos tendo contato direto com a comissão de educação da Câmara e do Senado Federal colocando uma posição muito firme da Uncme, que acredita que o Fundeb permanente pode e deve ser efetivado no formato que o Governo Federal esta propondo, com a participação da sociedade civil, com a complementação da união, e principalmente na valorização do magistério e tudo o que envolve uma melhor ação da educação no país e a segunda pauta é a própria criação do sistema nacional de educação, que nunca foi efetivado de forma direta. A Uncme tem tratado desse regime de colaboração que deve existir entre os municípios, estado e governo federal. São prioridades que estamos defendendo e creio que esse ano é decisivo para que elas possam ocorrer.”

Processo eleitoral

Durante o evento foi realizado o processo eleitoral dos candidatos às vagas de Coordenador e Coordenador Adjunto, pelos Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação presentes, ao qual foi eleita Conselheira, Alelis Gomes Isabel, que hoje ocupa o cargo de Superintendente de Gestão e Normas – SUGENOR, na Semed. A nova conselheira presidente, falou o que irá trabalhar dentro da Uncme.

“Primeiro quero trabalhar para ter os conselhos municipais constituídos em todos os municípios do estado; também capacitar os conselheiros. Os conselheiros precisam de formação e de como desenvolver o trabalho do conselho. A meta principal é constituir um numero maior de conselheiros e capacitar, e mostrar também para os prefeitos e para os secretários municipais de educação a importância do conselho para a melhoria da qualidade de ensino publico dos municípios.”

Teruko Misuzaki Massag, conselheira do Conselho Municipal de Educação, representando o sindicato das escolas particulares, falou da relevância de participar do encontro. “Esse encontro é muito importante porque principalmente hoje é a eleição da nova presidência. Temos os palestrantes que também falam sobre a função, o que nós temos que saber sobre a valorização dos profissionais da educação básica, manutenção e desenvolvimento do Fundeb. É importante os conselheiros ficarem por dentro dessas temáticas. Tudo isso é avaliado para melhorar a educação dos municípios.”

A conselheira do município de Ponta Porã, Celma Matos comentou também a importância do evento. “No meu ponto de vista é importante porque estamos interagindo com todos os conselheiros do estado e tomando conhecimento de tudo que acontece. As temáticas são interesses de todos.”