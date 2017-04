Secretaria de Educação reúne representantes para preparativos da Semana Nacional Antidrogas

Representantes de várias instituições públicas se reuniram no Centro de Formação (Cefor) da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para discutir sobre a 18ª Semana Nacional Antidrogas, que acontecerá entre os dias 19 e 23 de junho, no Palácio Popular da Cultura.

No encontro estiveram representantes do Conselho Municipal Antidrogas (Comad), Conselho Estadual Antidrogas (Cead), além do Rotary Clube, Polícia Federal, Poder Judiciário, Polícia Militar Estadual e Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), que fazem parte da comissão organizadora do evento.

Na reunião, representantes do Programa Educacional de Resistência as Drogas e à Violência (Proerd), sugeriram realizar uma parceria para celebrar os 20 anos do Programa, juntamente com a Semana Antidrogas.

O evento contará com palestras, apresentações culturais, rodas de conversa, práticas esportivas e concursos.

A conselheira Marasilva Barros, que presidiu a reunião representando a presidente do Conselho Municipal Antidrogas, a secretária de Educação, Ilza Mateus, disseram que o objetivo destes eventos é atingir o maior número de crianças, adolescentes e familiares no sentido de prevenir o uso de substâncias psicoativas.

“Queremos que a população se mobilize para participar desses encontros, onde iremos tratar de um assunto que requer o envolvimento para evitar que nossas crianças se envolvam com drogas, tráfico ou mesma a violência”, frisou a conselheira.

Programa

O Proerd é um programa educativo desenvolvido pela Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Educação, desde 1997, para prevenir o uso de drogas entre os jovens.

As lições são ministradas semanalmente por policiais militares capacitados através do Curso de Formação de Instrutor e o conteúdo do programa é apresentado em uma coletânea com diversas lições, que além de estimular as habilidades das crianças para resistirem às pressões ao uso de drogas, estreita o relacionamento entre a Polícia Militar, escola e a família.

