Semed retoma programa de formação continuada e atenderá 8,4 mil professores

A superintendente de Políticas Educacionais, Carla Brito, afirma que um dos principais compromissos da gestão atual é investir na formação continuada, garantindo a qualidade do atendimento na Reme - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) vai retomar, a partir desta terça-feira (6), o “Programa Educação em Foco: Múltiplas Dimensões da Formação Continuada”. O objetivo em 2018 são 8.400 professores da Rede Municipal de Ensino (Reme) com atividades de formação.

O programa foi lançado em maio do ano passado com a presença do prefeito Marquinhos Trad e é desenvolvido pela Superintendência de Políticas Educacionais (Supede), da Semed e tem a proposta de atender a realidade de cada escola por meio de cursos de formação que tem como foco atualizar as práticas pedagógicas.

A intenção é levar aos profissionais da educação o desenvolvimento, observando a realidade da escola que atuam, promovendo intervenções no currículo estabelecido pela Reme para atender os alunos em suas reais necessidades. O objetivo é fazer estabelecer um diálogo integrador com os profissionais da Educação, considerando a escola como um local de ação e o currículo escolar, um espaço de intervenção.

Com estas ações disciplinares os organizadores do programa esperam ampliar as formações continuadas a todos os profissionais da Reme contribuindo com o êxito do ensino municipal, já que todos os servidores estarão integrados.

A expectativa é que passem por esses polos de formações mais de 8 mil servidores que atuam nas unidades da Reme, incluindo desde a Educação Infantil (professores de pré-escola), Ensino Fundamental (primeiro ao nono ano), professores do EJA – Ensino de Jovens e Adultos, Coordenação (supervisores, orientadores e coordenadores pedagógicos) e servidores que atuam nas bibliotecas escolares.

A superintendente de Políticas Educacionais, Carla Brito, afirma que um dos principais compromissos da gestão atual é investir na formação continuada, garantindo a qualidade do atendimento na Reme. “Nosso compromisso é fortalecer o conhecimento de nossos servidores, atendendo aos desafios educacionais da atualidade, por isso nos empenhamos em desenvolver formações que atendam todas as áreas não apenas através da teoria, mas também de ações práticas”, disse Carla.

O Ciclo de Palestras será realizado no Cefor (Centro de Formação) da Semed, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida e nas escolas.