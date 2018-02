Semed recebe kits escolares para anos finais do Ensino Fundamental

Os kits dos anos finais são formados por apontador, borracha, caderno de desenho e universitário, caneta esferográfica, dois tipos de esquadro, lápis de cor de 12 cores, lápis grafite, régua, tesoura e transferidor - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) começou a receber nesta quarta-feira (14), os kits escolares referentes aos anos finais do Ensino Fundamental, que contemplam do 6º ao 9º ano. Ao todo foram entregues mais de 11 mil kits dos 32.500 adquiridos pela secretaria esse ano. O material começará a ser entregue nas escolas a partir desta quinta-feira (15).

A distribuição dos kits escolares começou semana passada, com o início da volta às aulas. A entrega teve início pelos Ceinfs (Centros de Educação Infantil) e séries iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). O prefeito Marquinhos Trad e a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, começaram a percorrer as unidades para acompanhar a entrega.

Os kits dos anos finais são formados por apontador, borracha, caderno de desenho e universitário, caneta esferográfica, dois tipos de esquadro, lápis de cor de 12 cores, lápis grafite, régua, tesoura e transferidor.

No total, a expectativa da Reme é atender 103 mil alunos este ano com os quatro tipos de kits adquiridos.