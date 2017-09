“Setembro Verde” será lançado hoje no Centro de Formação da Semed

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) lança nesta terça-feira (12) a campanha “Setembro Verde”, que faz parte das ações do mês oficial da luta pela inclusão da pessoa com deficiência. O lançamento será a partir das 18h30, no Centro de Formação da Semed.

A campanha tem como pano de fundo a Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

O evento tem como público-alvo professores regentes; auxiliares pedagógicos especializados e intérpretes de libras; equipe técnica da Semed; gestão e equipe técnica pedagógica escolar; alunos com deficiência; familiares e comunidade em geral.

O mês foi escolhido em razão do dia 21 de setembro ser o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A campanha é idealizada pela Divisão de Educação Especial da Semed e tem como objetivo proporcionar conhecimento sobre aspectos específicos do público-alvo da Educação Especial Inclusiva, aos profissionais da Educação.

A campanha vai contar com ações que reforçam a importância da inclusão social através de atividades pedagógicas nas escolas, exibição de vídeos e palestras ministradas por especialistas que serão realizadas na Semed, durante todo o mês de setembro.

Confira a programação de palestras:

12/09/2017 – A inclusão de pessoas com síndrome de Down/deficiência intelectual

Palestrante: Maria Lucia Nogueira Fernandes (Presidente da Instituição Juliano Varela)

14/09/2017 – Conhecendo o Transtorno do Espectro do Autismo – TEA: diagnóstico e intervenções.

Palestrante: Ana Cristina Espíndola Geraldi (psicóloga)

15/09/2017 – Letramento matemático para alunos com deficiência intelectual.

Palestrante: Prof. Dr. Antônio Sales e Prof.ª Ma. Andréia Barbosa Mateus

18/09/2017 – As contribuições da integração sensorial para o transtorno do Espectro do Autismo – TEA.

Palestrante: Fúlvia Ribeiro Tognini (Terapeuta Ocupacional – CER/APAE).

19/09/2017 – Práticas pedagógicas para alunos com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA.

Palestrante: Equipe TEA/DEE/SEMED

22/09/2017 – Novas perspectivas de inclusão

Palestrante: José aparecido Costa

25/09/2017 – Funções simbólicas nos indivíduos com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA.

Palestrante: Psicólogo Dr. André Varella

26/09/2017 – Tecnologia Assistiva.

Palestrante: Eveline Hoffmann T.O

28/09/2017 – Alfabetização da criança surda em libras e língua portuguesa.

Palestrante: Profª Ma. Shirley Vilhalva

Veja Também

Comentários