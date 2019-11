Semed realiza seminário com formações pedagógicas para professores da Reme

Com a intenção de promover entre os professores da Rede Municipal de Ensino (Reme) a discussão da reestruturação do Referencial Curricular da Rede Municipal e sua adequação à Base Nacional Comum Curricular – BNCC a Secretaria Municipal de Educação (Semed), esta promovendo até sexta-feira (8), a última edição do ano do programa de capacitação Reflexões Pedagógicas, que nesta edição realiza, de forma inédita, o seminário “A Equipe pedagógica e os processos formativos na escola: avanços e desafios”. A ideia é reunir mais de 7 mil professores da Reme durante os eventos.

O seminário é realizado pela Superintendência de Políticas Educacionais e irá atender os profissionais da equipe pedagógica (supervisores escolares, orientadores e coordenadores pedagógicos e apoios pedagógicos”.

Já os cursos oferecidos durante as formações atenderam mais de 21 mil profissionais. Cada evento realizado deste ciclo de formações na Secretaria de Educação realiza sete mil atendimentos. A intenção é nortear as práticas pedagógicas de suas unidades escolares por meio de prescrições curriculares próprias, que exprimem o movimento mais amplo de discussão e proposição de políticas educativas voltadas à definição de conhecimentos a serem ensinados nos diferentes componentes curriculares.

O objetivo deste estudo surgiu a partir da homologação da BNCC, em 2017, que estabelece prazo máximo de dois anos para que as redes estaduais e municipais, em todo o território brasileiro, requalifiquem seus currículos próprios ao documento nacional.

Este processo iniciou-se no período anterior das Reflexões, no mês de maio, com os estudos promovidos nas unidades escolares sobre as implicações da relação entre o conhecimento e a cultura, enquanto elementos das prescrições curriculares, para a prática docente.

A partir do estudo comparativo entre o Referencial e a BNCC, nos diferentes componentes curriculares, busca-se construir, coletivamente e com a colaboração dos professores, um conjunto de orientações que visa qualificar o documento municipal ao que está proposto na BNCC.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, participou do seminário falou sobre os desafios dos professores e o trabalho desenvolvido nas unidades.

“Nós somos muito gratos por termos em nossas unidades uma equipe tão comprometida. Estamos chegando ao final deste ano e colhendo os frutos. Pela experiência que tenho sei da necessidade de cada unidade. Teve uma pessoa de fora que conheceu um projeto da Reme e ficou encantada com a apresentação e eu falei que todas as escolas têm excelentes trabalhos e profissionais, que nossos alunos são realmente tratados com amor e respeito”, enfatizou.

O superintendente de Políticas Educacionais, Valdir Leonel, responsável por articular a área técnica pedagógica da Reme, explicou sobre a importância das formações e o resultado em sala de aula.

“O aluno é atendido indiretamente, porque o Reflexões é um programa de formação continuada para os professores. Os professores têm a formação inicial, onde conseguem o titulo e nós temos que qualificar esse professor constantemente com novas sessões. Vários cursos que são oferecidos vão impactar no fazer desses professores em sala de aula, então ele terá durante os cursos novas técnicas, metodologias e isso vai chegar para o aluno, porque o professor vai mudar ou tentar implementar o fazer’ pedagógico dele”, destacou.

A técnica da Suped, Maria José do Amaral agradeceu a atuação da gestão da Semed e falou sobre a função dos coordenadores pedagógicos.

“Temos a agradecer as secretárias que nos deram condições de trabalho. Sabemos que não é fácil ser formador, mas temos avanços significativos e grandes desafios. Nossa função dentro da escola é essa; articular, harmonizar, transformar por meio de formações significativas”, frisou.

Formações

Nesta edição as discussões sobre a reestruturação do Referencial Curricular da Reme foram o foco dos cursos oferecidos nas diversas disciplinas. Também houve cursos para profissionais da Educação Especial, Educação Infantil e até para quem atua nas bibliotecas escolares, abordando o Programa Nacional do Livro e Material Didático.

Desta forma, ao final do processo, a Reme terá, mais uma vez, um documento curricular próprio, mas em consonância com as discussões e proposições em âmbito nacional, visando oportunizar aos seus alunos uma educação de qualidade.