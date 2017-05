Semed realiza reunião para garantir padronização de atendimento nos Ceinfs

Diretores e representantes dos 99 Centros de Educação Infantil (Ceinfs) participaram na tarde desta segunda-feira (15), de reunião com técnicos da Secretaria de Educação (Semed) que orientaram as equipes das unidades quanto a questões administrativas e funcionamento das escolas.

Os pontos abordados foram desde a regularização das APMs (Associação de Pais e Mestres), passando pela merenda, atendimento aos alunos e comunidade escolar até os cuidados para preservar os materiais e equipamentos dos Ceinfs.

A secretária de Educação, Ilza Mateus, e a secretária-adjunta, Elza Fernandes, participaram da abertura da reunião. A secretária elogiou o empenho dos diretores e da equipe técnica dos Ceinfs em garantir a qualidade do atendimento à comunidade escolar.

A questão do desperdício, especialmente da merenda, também foi ressaltada pela secretária, que pediu atenção aos profissionais no sentido de aproveitar ao máximo os produtos que compõem o cardápio das escolas.

Para a diretora Geórgia Borges, do Ceinf Coração de Maria, localizado no bairro Coronel Antonino, encontros periódicos como o realizado nessa segunda-feira são fundamentais para esclarecer dúvidas e otimizar o trabalho. “As informações foram muito pertinentes. As informações garantem uma padronização do atendimento nas unidades. O apoio e a proximidade com a gestão são muito importantes para desenvolver nosso trabalho com qualidade”, ressaltou.

Capacitações e encontros periódicos com diretores e profissionais que atuam nas unidades das Rede Municipal de Educação são uma das prioridades da Semed, que toda semana organiza um encontro com servidores de escolas ou Ceinfs, sempre abordando temáticas diferenciadas.

A secretária de Educação enfatiza que esses encontros, assim como as capacitações, são importantes, também, para a troca de informação entre os profissionais, além de aproximá-los da gestão.

