Semed realiza reunião com Conselho de diretores e superintendências para melhorias na Reme

SONY DSC

Com o intuito de melhorar o atendimento das escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes e superintendentes da Semed realizaram nesta sexta-feira (5), no Centro de Formação – Lúdio Martins Coelho, uma reunião com os representantes do Conselho de Diretores de Escolas (Condae) e Agência Municipal de Tecnologia (Agetec) para discutir questões relacionadas a vários segmentos de atendimentos, na área da educação, da tecnologia e de recursos humanos da pasta da educação.

Durante o encontro, os representantes de cada área passaram para os técnicos responsáveis o que pode ser feito para melhor o dia a dia das escolas infantis e do ensino fundamental.

Para a secretária Elza Fernandes, a reunião é um ponto importante para discussão de novas estratégias no atendimento de qualidade nas unidades e para a comunidade escolar.

“A reunião com a Agetec, superintendes e o Comdae é fundamental para tratarmos detalhes quanto a melhoria do serviço oferecido pela pasta. Nesse pauta dialogamos e encontramos pontos a serem reformulados, buscando sempre os anseios dos gestores das unidades e da própria comunidade”, destacou.

Para o presidente do Comdae, Aristóbulo dos Anjos Castro Neto, a reunião teve intuito de proporcionar um diálogo para

“Nosso objetivo de reunião foi essa parceria da Semed com seus superintendentes para discussões de ideias e reforçar as parcerias..

O presidente do Comdae considerou o assunto de maior relevância na reunião, as ações que a Semed vem tomando dentro do processo de melhoria e atendimento aos gestores.

Segundo Paulo Garcia Cardoso, diretor-presidente da Agetec, a troca de ideias proporciona uma melhora no atendimento aos alunos.

“O reflexo do investimento em tecnologia desta gestão possibilitará que a Reme ofereça, em todas as unidades, acesso à internet e novos computadores, o que irá refletir positivamente no ensino, por oferecer aos alunos e professores o que há de melhor em pesquisas e cursos.”, destacou.

Ele ainda ressaltou os investimentos tecnológicos realizados ano passado pela Agetec e mencionou que em 2018 a prefeitura implantou duas novas antenas que estão levando um sinal melhor para mais de 40 unidades municipais, nas áreas de educação e saúde.