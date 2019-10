Semed realiza Primeiro Fórum de Leitura, Literatura e Bibliotecas da Rede Municipal de Ensino

Edição passada do evento - Foto: Divulgação/Assessoria

Com foco no incentivo a leitura, a Secretaria Municipal de Educação (Semed), está realizando nesta terça (2) e quarta-feira (3), o Primerio Fórum de Leitura, Literatura e Bibliotecas da Rede Municipal de Ensino (Reme), que tem como proposta despertar e incentivar o interesse dos alunos para leitura.

A abertura contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad e da secretária-adjunta de Educação, Soraia Campos. O evento acontece no Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação e está sob o controle da Superintendência de Politicas Educacionais – SUPED, da Semed, dentro da Divisão de Tecnologia Educacional – DITEC, sob a coordenação da professora Mirna Santana.

O prefeito Marquinhos Trad comentou sobre a importância da leitura para as crianças. “A partir do momento que despertamos o conhecimento de uma criança para a leitura, é muito importante porque é através da leitura que ela irá começar a despertar o espírito construtivo”, disse.

A secretária-adjunta, Soraia Campos, elogiou o trabalho realizado pelos servidores que atuam nas unidades escolares. “Nós temos certeza que os profissionais desenvolvem um trabalho de excelência nas escolas. Tenho que agradecer a todos da equipe técnica das escolas, das bibliotecas e salas de recurso pelos projetos que desenvolvem”, afirmou.

Incentivo

O Fórum, coordenado pela professora Mirna Santana, faz parte do projeto “Construindo Leitores na Escola’ e destaca considerações relevantes a respeito do processo de leitura no Brasil atual. Segundo ela, o projeto é implantado como um importante recurso para o acréscimo de novas informações e experiências que possibilitem a reformulação do processo de aprender e reaprender.

Em sua ação o projeto consiste em oferecer aos estudantes da Rede Municipal, habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento, pessoal, social e profissional. A intenção é levar a leitura como habilidades básicas, com ampla diversidade, e quer pode ser realizada para informar, investigar, aprender e divertir.

Durante os dois dias do Fórum, serão ministradas palestras por professores especializados no tema. Na abertura falaram os professores doutores Nataniel dos Santos Gomes; Ruberval Franco Maciel e Daniel Abrão, todos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS).

“A ideia dos debates é contribuir com o processo de formação de leitores e de letramento, bem como resgatar a importância da biblioteca escolar, sendo uma forte aliada ao processo de construção do conhecimento dos estudantes”, frisou a professora Mirna Santana.

Ana Maria de Souza, assistente de biblioteca da escola “Etalivio Pereira Martins”, que atua na Rede Municipal há mais de 20 anos, ressaltou a importância do Fórum. Na escola, ela desenvolve projetos para 800 alunos. “Esse evento é de grande utilidade para nós, porque sempre trás coisas novas, novos conhecimentos. A biblioteca é bem frequentada e possui em torno de quatro mil livros é um prazer trabalhar para os alunos”, pontuou.

A professora de Letras Yaisa Melina de Araújo, que trabalha na biblioteca da escola “José Rodrigues Benfica”, na região central da cidade, falou o que este tipo de evento pode proporcionar.

“O evento contribui para que nós, que somos formadores de leitores, façamos o diálogo com quem está na universidade, no caso, os professores palestrantes convidados, para que a gente possa fortalecer as práticas, os projetos, e trocar experiências no intuito de poder formar uma comunidade em que todos nós, mediadores de leitura, consigamos alinhar nossos trabalhos nas escolas com as formações continuadas que a Semed propõe a fim de formar alunos leitores com habilidades cognitiva, emocional e social”, concluiu.