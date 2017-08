Semed realiza minicursos de capacitação para professores de Educação Física da Reme

Professores de Educação Física da Rede Municipal de Ensino (Reme) participam, a partir desta segunda-feira (28), de uma série de minicursos que visam capacitar os profissionais pelo processo de formação continuada. O ciclo de palestras terá abertura a partir das 19 horas, no Centro de Formação da Semed (Secretaria Municipal de Educação) e contará com a presença de 150 professores das escolas municipais e centros de educação infantil.

A capacitação busca contribuir nas ações dos professores na prática pedagógica em sala de aula. Ao todo serão disponibilizados 14 minicursos entre os dias 28 de agosto e 27 de outubro, que serão realizados nas escolas municipais Professora Danda Nunes e Professor Alcídio Pimentel.

Educação física nas escolas

A formação será destinada aos profissionais que atuam desde a educação básica até os anos finais do ensino fundamental. A ideia é que os profissionais reflitam sobre o papel social da Educação Física nas escolas.

As palestras de abertura serão ministradas pelo professor Joel Saraiva, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e pelo professor Luiz Eduardo de Moraes Sinésio. O professor Joel irá abordar sobre a Educação Física Escolar e Saúde e o professor Luiz Eduardo tratará do tema “Desenvolvimento Motor e sua importância para a alfabetização”.

Entre os temas desenvolvidos nos cursos estão o jogo de damas na educação física escolar , o tênis de mesa: da modalidade esportiva à educação física escolar; da aprendizagem motora à alfabetização, o jogo de xadrez na educação física escolar, brinquedos como suporte para a escrita e o brinquedo na aprendizagem para os anos iniciais.

