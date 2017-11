Jogos Escolares de Gala de Ginástica Rítmica e Artística acontecem nesta quarta-feira

Jeres de Gala_ritmica_2

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) realiza, nesta quarta-feira (29), a partir das 18h30, no Rádio Clube Campo, o 1º Jogos Escolares da Reme de Gala de Ginástica Rítmica e Artística, que irá reunir alunos da Rede Municipal de Ensino em apresentações que vão mostrar o trabalho realizado durante o ano pelos professores da Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Semed e pela Federação de Ginástica de Mato Grosso do Sul.

Nesta primeira edição do evento realizado pela Semed, os alunos irão fazer uma apresentação livre, sem caráter de competição. As apresentações no evento incluirão ginástica artística, rítmica, acrobática, de trampolim e aeróbica. Em alguns números, os alunos farão apresentações mescladas a outras formas de expressão artística. O evento será também uma oportunidade de confraternização entre as equipes das duas modalidades.

Participam das atividades, alunos das escolas municipais José Rodrigues Benfica, Escola de Tempo Integral Iracema Maria Vicente, Antonio Lopes Lins, Carlos Garcia de Queiroz, Sulivan Silvestre, Vanderlei Rosa, Danda Nunes, Elpidio Reis, Marina Couto Fortes e Aldo de Queiroz.

Também irão participar equipes das escolas Consulesa Margarida, Licurgo de Oliveira Bastos, Elizabel Maria Gomes, Irmã Edith, Rachid Saldanha Derzi, Iracema de Souza, Dr. Eduardo Olimpio Machado, Domingos Gonçalves, José Mauro de Messias, Oneida Ramos, Arlene Marques, Abel Freire de Aragão e Luz Cavallon.

Serviço:

O Rádio Clube Campo fica na Av. Toros Puxian, nº 477, Vila Morumbi.