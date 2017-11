Semed realiza encontro para informar sobre utilização e conservação do livro didático

SONY DSC

Profissionais que atuam nos Ceinfs e escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) participaram, nesta segunda-feira (20), no auditório do Centro de Formação “Lúdio Martins Coelho”, do 9º encontro “Boas Práticas de Manejo com o Livro Didático”.

O evento ocorre anualmente desde 2008, e reúne equipe técnica das escolas (direção, supervisores, orientadores e coordenador pedagógico), além de assistentes de bibliotecas, professores readaptados na biblioteca e, pela primeira vez este ano, secretário e auxiliar de secretaria.

O intuito é orientar os profissionais quanto ao manejo do livro didático na escola, respeitando os pressupostos do recebimento dos livros encaminhados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação.

No encontro foram abordados temas como a conferência no ato da entrega, as campanhas de conscientização na comunidade escolar sobre o empréstimo dos livros e o controle de entrega e de recolhimento destes livros emprestados.

A diretora da escola “Vanderlei Rosa de Oliveira”, Lucilene Fernandes Oliveira, localizada no bairro Novo Maranhão, fala da importância deste encontro para a conscientização. “Acho que o encontro dinamiza e informa questões primordiais para nosso trabalho no fechamento do ano. A escola precisa se organizar e os integrantes precisam saber dessas informações referentes a utilização dos livros”, destacou.

Para a supervisora escolar da escola “Alcídio Pimentel”, Jucemari Leite Souza, a palestra é necessária para sanar dúvidas quanto ao manuseio dos livros didáticos. “Precisamos dos esclarecimentos sempre atualizados, por conta desse material ser muito importante e utilizado. O livro didático é um suporte bastante necessário e eficaz”, disse.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes Ortelhado, destacou que o encontro tem o objetivo de reforçar as normas de utilização dos livros. “É importante os gestores participarem desta ação para atualização das informações. O livro didático é a ferramenta necessária para aprendizagem de nossos alunos e o cuidado com eles é fundamental”, afirmou.