Semed realiza ciclo de estudos voltado a escolas da rede particular

Com o propósito de orientar as escolas particulares inseridas no sistema municipal de ensino quanto aos aspectos legais que regem a Educação Infantil, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) realiza, nesta quarta-feira (30), o 1º Ciclo de Estudos para as Escolas Particulares.

A intenção é discutir a aplicabilidade das legislações vigentes que abrangem esta etapa do ensino. O evento será realizado no Centro de Formação da Semed, a partir das 8 horas.

O evento tem o propósito de oferecer instrumentos aos diretores e secretários das instituições educacionais privadas que oferecem Educação Infantil sobre a condução das questões englobadas pela legislação vigente.

Com o Ciclo de Estudos, a Semed busca construir um vínculo de aporte técnico, oferecendo um suporte às instituições privadas da Capital que trabalham com a Educação Infantil, etapa do ensino voltado para crianças de zero a cinco anos.

Entre os pontos que serão discutidos no evento estão a Base Nacional Comum Curricular e a Lei de Diretrizes e Bases.

