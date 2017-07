Semed promove ciclo de palestras “Motivação em Foco”

O calendário de atividades alusivas aos 118 anos da Capital, organizado pela Semed (Secretaria Municipal de Educação), terá início nesta terça-feira (1º), com o “1º Ciclo de palestras – Motivação em Foco”, voltado para professores e servidores administrativos readaptados. O evento, que também acontecerá na quinta-feira (3), terá abertura às 8 horas e no período da tarde, às 14 horas, nos dois dias.

O objetivo é trabalhar a auto-estima e a valorização desses profissionais, abordando temas relacionados a rotina de trabalho desses servidores. A realização de cursos e capacitações tem sido uma das principais metas da gestão atual da Semed.

“Uma de nossas preocupações é oferecer ferramentas para que os servidores aprimorem sempre seu trabalho”, disse a secretária municipal de Educação, Ilza Mateus.

No mês de maio, os servidores readaptados tiveram oficinas dentro do programa “Educação em foco: Múltiplas Dimensões da Educação Continuada”, que também teve o objetivo de proporcionar capacitações e trocas de experiências.

A ideia é de que o ciclo de palestras que irá acontecer nesta semana atenda 800 servidores readaptados, que terão a oportunidade de expor às equipes da Semed, suas vivências e experiências no ambiente de trabalho, através de um questionário elaborado pelas equipes.

De acordo com a chefe da Divisão de Direitos Funcionais, Magda Cardoso, o evento permitirá à secretaria de Educação traçar um panorama sobre as funções desses servidores. “Nós queremos realizar através do Ciclo um estudo para melhorar a qualidade de trabalho deles e aprimorar a dinâmica da readaptação também”.

Os dados serão apresentados através de índices e gráficos, que poderão apontar formas de sobre como os servidores readaptados podem contribuir nas unidades escolares. “Queremos uma função que possa levar prazer a eles e ajudar o trabalho na escola”, mencionou Magda.

Serviço

O Ciclo de Palestras será realizado no Cefor (Centro de Formação) da Semed, com duração de três horas por período. O local fica na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida.

Mais informações podem ser obtidas nos telefones (67) 3314-3860/3869.

