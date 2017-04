Seceretaria de Educação participa de 13º Fórum dos Dirigentes de Educação de MS

Profissionais da Secretaria Municipal de Educação (Semed) participam do 13º Encontro Estadual Ordinário dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso do Sul. O encontro, que acontece no auditório da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) busca propiciar aos dirigentes e equipe técnica, formação e orientação para implementar e gerir políticas públicas educativas.

O evento, que termina nesta sexta-feira (07), reúne técnicos e representantes da área de educação dos municípios do Estado, além de secretários executivos de Educação.

O objetivo é propiciar a capacitação de gestores para a implentação de política públicas que garantam o desenvolvimento físico, social, econômico, político e cultural dos alunos que integram as redes públicas municipais de ensino.

Presente ao evento, a secretária municipal de Educação, Ilza Mateus de Souza avalia que muitos os desafios para quem está iniciando a gestão. “Encontramos, por exemplo, uma situação onde houve quebra de continuidade de projetos e agora estamos superando os desafios”, afirma a secretária.

Ilza Mateus ressaltou que o evento é oportuno por contribuir com a troca de informações e experiências entre os dirigentes que podem expor sobre suas ações e desafios neste início de gestão. Na opinião da secretária, a criatividade e a união da equipe são fatores fundamentais para superar garantir a qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar.

“Temos uma equipe técnica constituída, estamos readequando os projetos pedagógicos principalmente das escolas de período integral. Vamos fazer uma avaliação para ver como está o nível de aprendizagem dos alunos da Reme. Este fórum contribui com as informações e discussões”, concluiu.

