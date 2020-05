Secretaria educação deCampo Grande oferece tutoriais para auxiliar professores no desenvolvimento de aulas online  

(Foto: Arquivo)

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da Divisão de Tecnologia Educacional (Ditec), está desenvolvendo tutoriais em vídeos que estão sendo postados no site da secretaria para auxiliar os professores da Rede Municipal de Ensino (Reme), na elaboração de aulas online. Já estão disponíveis seis vídeos aos profissionais.

A equipe da Ditec elaborou o conteúdo em uma semana, visando solucionar as necessidades dos profissionais da área da Educação no momento de produzirem e postarem as vídeo aulas neste período de suspensão das aulas presenciais.

Os tutoriais foram gravados por técnicos que esclarecem dúvidas e ensinam a utilizar as diversas ferramentas como: Google Forms, Active Present, Google Agenda, Google Hangout – PC, Classroom-professor e Tutorial Google Classroom-aluno e Google Drive.

A equipe ainda pretende produzir mais vídeos tutoriais de acordo com as necessidades que os professores apresentarem. Apesar do material ter sido produzido especificamente para os professores, toda população pode assistir e aprender.

Para assistir aos tutoriais basta acessar os links http://www.campogrande.ms.gov.br/semed/ e https://www.youtube.com/divisãodetecnologia-ditec

Confira os tutoriais disponíveis:

Google Forms (Apostila): Aplicativo de administração de pesquisa do pacote google drive.

Active Present: É uma ferramenta para fazer capturas e gravações de tela. É possível usá-la para criar vídeos de qualquer natureza na área de trabalho do computador, de tela cheia ou apenas de uma área da tela.

Google Agenda: É uma interface web que possibilita adicionar, controlar eventos, compromissos, compartilhar a programação com outras pessoas, agregar à sua agenda diversas agendas públicas, entre outras funcionalidades.

Google Hangout – PC: Ferramenta para fazer videoconferências. A plataforma de comunicação do Google é compatível com os principais navegadores do mercado, como Chrome, Safari e Firefox, e não requer a instalação de programas no computador. Com interface intuitiva e usabilidade simples, o Hangout permite fazer reuniões online direto no browser em poucos cliques.

Classroom-professor e Google Classroom-aluno: Por meio dessa plataforma, as turmas podem comunicar-se e manter as aulas a distância mais organizadas.

Google Drive: É um lugar seguro para armazenar todos os seus arquivos e acessá-los em qualquer smartphone, tablet ou computador. Os arquivos do drive, como vídeos, fotos e documentos, são armazenados em backup com segurança para não perdê-los. É possível convidar outras pessoas para, editar ou comentar qualquer arquivo ou pasta.