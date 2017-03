Semed oferece curso de Libras para capacitar professores e incluir alunos

A importância da inclusão social ganha mais espaço na sociedade diariamente. Na família, no círculo de amigos e no trabalho é comum convivermos com pessoas com alguma deficiência. Entre as mais comuns está a surdez. Na Rede Municipal de Educação, por exemplo, dos quase 97 mil alunos, 82 alunos utilizam a Libras para se comunicar. Além disso, há 62 alunos deficientes auditivos que também recebem orientação e acompanhamento, mas não usam Libras pra se comunicar, ou por não ter necessidade, ou por opção da família.

Pensando nesse público, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) oferece uma das capacitações mais procuradas por profissionais não apenas da Educação, mas de vários segmentos, incluindo familiares de pessoas com surdez. É o Curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras), que teve a aula inaugural nesta terça-feira e conta com 400 inscritos.

Organizado pela Divisão de Educação Especial, o curso vai além de promover o aprendizado da Libras, mas também leva os participantes a ter uma visão mais ampla da realidade enfrentada pela pessoa com surdez na sociedade.

“A maior barreira que temos é a da atitude. Nosso primeiro passo é tentar conhecer esse indivíduo e perceber que eles têm suas peculiaridades como todos nós. Precisamos nos abrir para as diferenças”, ressalta a coordenadora da equipe de surdez da Semed, Dolores Britto.

Para a secretária de Educação, Ilza Mateus, que fez a abertura da aula, é fundamental que servidores de todas as pastas procurem ter, ao menos, o conhecimento básico da Lingua Brasileira de Sinais, para facilitar a comunicação com o público surdo que busca atendimento nas unidades da administração municipal.

“Eu já trabalhei na saúde e nós já encontramos pacientes que precisavam explicar a sua dor e não havia intérpretes. É uma situação constrangedora. O serviço público tem a obrigação de oferecer atendimento acessível a todos e este é o objetivo da gestão atual ”, afirma a secretária.

O curso será realizado através de módulos anuais nos níveis Básico I, Básico II, Intermediário e Avançado, com aulas uma vez por semana, no período noturno, das 18 horas às 20h30.

A formação é oferecida pela Semed desde 2003. Serão abordados os temas legislação da língua de sinais, cultura do surdo (como se portar diante da pessoa com deficiência), a partilha da conversa (sempre estar incluindo na conversa), alfabeto, números, família, cores, alimentos e cumprimentos.

As aulas ficarão a cargo dos professores Adriano Gianotto, Gisele Rosa, ambos de surdez e Elisa Paulino Borges (ouvinte).

A coordenadora Dolores explica que o fato de haver professores com surdez geralmente intimida o público novato, mas ela afirma que logo os alunos se habituam a dinâmica das aulas e conseguem se comunicar com os orientadores com facilidade.

Segundo ela, quem teve a oportunidade de conseguir uma vaga no disputado curso oferecido pela Semed deve aproveitar a oportunidade.

“Quem for esperar um aluno com surdez chegar em sua sala, não vai conseguir atendê-lo de imediato se não tiver iniciado o curso. Aprender Libras é como aprender qualquer outro idioma. A gente nunca sabe quando vai precisar e também demanda um tempo para dominar, por isso é necessário empenho”, diz.

