Semed mobiliza professores para enviarem sugestões ao novo currículo escolar do Estado

As sugestões e comentários sobre a versão preliminar do novo currículo escolar do Estado já podem ser feitas através da plataforma online do MEC, destinada a receber as contribuições. Os envios poderão ser feitos via internet até o dia 10 de agosto. Durante esse período, os grupos de trabalho poderão acessar e enviar as propostas. Cada unidade escolar e cada município tem autonomia para decidir quando e como se organizar.

Para isso, é necessário acessar o link http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ e clicar em consulta pública no canto superior direito da página.

Caso o profissional já possua um cadastro, basta acessar o nome de usuário e a senha para entrar. Do contrário, será preciso realizar um para ter acesso à plataforma de seu interesse, que são: Educação Infantil, Textos Introdutórios, Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Ensino Religioso.

Para garantir a participação dos professores da Reme (Rede Municipal de Ensino) nesta etapa de aprovação do currículo, técnicos das gerências do Ensino Fundamental e Médio estão incentivando os profissionais a enviarem comentários à plataforma do MEC. Os técnicos estão aproveitando momentos de reuniões e capacitações, além de enviar comunicados às unidades escolares, solicitando as contribuições.

A versão preliminar do currículo de Mato Grosso do Sul é parte do processo de implementação da BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Representantes de escolas das redes pública e privada optaram pelo regime de colaboração, pois dessa maneira, segundo o superintendente das Políticas da Educação da Semed, Waldir Leonel, além de o documento ser construído de forma democrática, irá atender a realidade das crianças e adolescentes durante a Educação Básica no território sul-mato-grossense.

“A consulta às escolas é a oportunidade que os professores têm para garantirmos um documento que realmente nos represente, valorizando nossas características regionais”, ressaltou.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação, participou nesta segunda-feira (18), da solenidade de entrega da primeira versão do novo currículo escolar de Mato Grosso do Sul, que tem como foco, a valorização das características regionais do Estado.

Etapas

O novo currículo escolar de Mato Grosso do Sul vem sendo discutido entre a Semed e a SED (Secretaria de Educação do Estado) desde o ano passado, quando foi montada uma equipe formada por técnicos das duas pastas. O estudo integrado possibilitou propostas em comum com o objetivo de beneficiar a comunidade escolar.

A Base Nacional Comum Curricular tem sido debatida por técnicos da Semed desde o primeiro semestre de 2017, através de encontros e seminários. A BNCC vem sendo desenvolvida desde 2015 por meio de um processo liderado pelo Ministério da Educação, que busca a participação da sociedade, alunos, professores e gestores.

Este ano, a secretária Elza Fernandes já participou de diversos seminários e fóruns que abordaram a importância das parcerias na elaboração do documento apresentado hoje ao ministro.