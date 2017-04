Semed lança projeto de esporte para 85 escolas da Reme nesta terça-feira

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) vai lançar, nesta terça-feira (11.04), o projeto Esporte Escolar que irá levar a 85 escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme), 18 modalidades esportivas. A solenidade acontece às 19h30 no auditório do Centro de Formação da Semed e contará com palestra sobre esporte educacional, ministrada pela professora especialista, Juliana Marta Antunes Ramos.

O projeto levará às escolas a prática de modalidades esportivas como o futsal, vôlei, handebol, basquete, xadrez, tênis de mesa, atletismo, beach tênis, badminton, ginástica rítmica, ginástica artística, capoeira, judô, karatê, luta olímpica, taekwondo, natação e esportes paralímpicos. A coordenação das atividades é da Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Semed, responsável também pela capacitação oferecida aos professores que irão desenvolver o projeto.

Os profissionais já iniciaram a capacitação e o primeiro curso aconteceu no fim de semana, na escola municipal Alcídio Pimentel, onde os professores Nelson Tobaru e Edson Ueti Saravi ministraram curso técnico de tênis de mesa. Com as capacitações é intenção é implantar uma proposta pedagógica com foco na educação, tendo o esporte como meio que irá contribuir para o desenvolvimento do aluno.

No total, a capacitação atenderá 240 professores do projeto e 40 professores de Educação Física Escolar da Rede, além de acadêmicos da área.

Serviço:

Auditório do Cefor/Semed – Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

