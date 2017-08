Semed lança manual atualizado e realiza formação para membros de APM’s

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) lança nesta quinta-feira (17), a partir das 19 horas, na Câmara Municipal, o novo Manual de Orientações e Sugestões para as Associações de Pais e Mestres (APMs). A segunda edição da publicação teve o conteúdo renovado e atualizado.

O manual foi desenvolvido pela equipe técnica da Superintendência de Gestão e Normas da Semed e tem como objetivo orientar quanto às atribuições das Associações dentro das unidades escolares e de que forma elas devem executar as ações. A APM não possui fins lucrativos e representa os interesses dos profissionais de educação e dos pais dos alunos das escolas, visando uma gestão compartilhada.

A APM constitui-se em um grupo formado por representantes da comunidade, direção, corpo docente e funcionários técnico-administrativos da escola, visando promover a integração das instituições escolar, familiar e comunidade.

As Associações de Pais e Mestres são instituições jurídicas registradas em cartório com estatuto próprio e os membros são eleitos em assembleias gerais, conforme chapas que concorrem, compostas de direção e de conselhos. A criação da APM está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação pelo artigo 14. Está prevista também no PNE – Plano Nacional de Educação.

Ao todo, serão distribuídos 500 exemplares no lançamento, incluindo presidentes das APMs, diretores escolares e técnicos da Semed, que assistem os trabalhos dos gestores escolares.

Formação

Já a formação para os membros das APMs e diretores de escolas é inédita na Rede Municipal e acontecerá nos dias 18 e 21 agosto. A capacitação acontecerá no auditório do Espaço de Formação “Lúdio Martins Coelho”, na Semed, das 18 às 20 horas.

O objetivo é envolver todos os segmentos da APM na elaboração dos trabalhos, observando o Estatuto Próprio e Proposta Política Pedagógica da escola, além de melhorar a adequação dos recursos à realidade escolar, conforme exigências específicas de cada recurso.

Os integrantes também conhecerão o estatuto próprio da APM em consonância com o projeto político pedagógico da escola, podendo colaborar com a aprendizagem do aluno envolvendo os pais nesse processo.

A expectativa é atender mais de 500 participantes nos dois dias de formação.

