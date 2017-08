Semed lança hoje programa de formação para servidores da Reme

Oferecer formação aos servidores da Reme (Rede Municipal de Educação) em todas as áreas com o intuito de aperfeiçoar o atendimento a comunidade escolar e aos alunos. Esse é o objetivo do “Programa Educação em Foco: Múltiplas Dimensões da Formação Continuada”, que será lançado nesta segunda-feira, às 19 horas, no teatro Fernanda Montenegro da escola Mace, na Rua 26 de Agosto, 63, Centro.

A proposta do programa é estabelecer um diálogo integrador com profissionais da Educação, considerando a escola como um local de ação e o currículo escolar, um espaço de intervenção.

A ideia é que os profissionais, após as informações obtidas nas formações, desenvolvam as atividades, sempre observando a realidade da escola que atuam e de que é possível promover intervenções no currículo estabelecido pela Reme para atender os alunos em suas reais necessidades.

Todas as propostas de formação da Reme serão coordenadas pelo Programa Educação em Foco, que envolverá momentos de formação e acompanhamento das atividades nas unidades escolares para, junto aos profissionais envolvidos, estabelecer um diálogo com o objetivo de avaliar se os conhecimentos adquiridos nos momentos de formação estão contribuindo para a prática pedagógica e, assim, promover novas ações e, se necessário, realizar mudanças.

O programa foi elaborado a partir de sugestões feitas pelos próprios professores e coordenadores, ente os meses de fevereiro e março, que destacaram suas necessidades às superintendências.

Manter os servidores da Reme atualizados em suas áreas de atuação é uma das principais metas estabelecidas pela secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, por isso, apesar do lançamento do programa ocorrer este mês, desde o início da gestão ele já vem sendo desenvolvido através dos cursos, palestras, seminários e capacitações que ocorrem no Centro de Formação da Semed.

Pensado para atender a equipe pedagógica, a novidade implantada pela atual gestão da Semed, é que o programa está sendo ampliado para também beneficiar os demais profissionais das áreas administrativa, merendeiras, auxiliares de serviços diversos, servidores readaptados, monitores de alunos, secretários escolares e auxiliares de secretaria.

A próxima ação integrante do programa terá início na terça-feira através dos polos, que devem atender pelo menos 12 mil profissionais.

Os polos consistem em encontros bimestrais, de forma presencial, que irá atender servidores de todas as áreas, que participarão de formações em escolas pólos, fora do ambiente escolar que atuam. Algumas formações irão ocorrer inclusive, em parceria com órgãos e instituições públicas.

