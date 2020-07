Semed inicia treinamento online sobre saúde mental

Os encontros virtuais foram gravados, previamente, com respeito às normas de biossegurança - (Foto: Divulgação)

Em tempo de isolamento social, por conta da pandemia da Covid-19, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) mantém as atividades educacionais de forma remota e a distância. Mesmo com as aulas presenciais suspensas até o dia 31 de julho, os 110 mil alunos da Rede Municipal de Ensino (REME) continuam assistidos, com aulas disponíveis no canal 4.2 da TVE, no YouTube, e ainda recebem o caderno de atividades para o estudo em casa. Além disso, a Superintendência de Gestão e Normas (SUGENOR) da Semed inicia, hoje (13), o ciclo de palestras on-line do Programa Valorização da Vida, para contribuir com os educadores, as famílias e a sociedade.

Os encontros virtuais foram gravados, previamente, com respeito às normas de biossegurança, cujo objetivo é contribuir para que os educadores e a comunidade sejam representados, uma vez que são integrantes no processo de ensino e de aprendizagem. Os encontros abordam temas diversos, tais quais saúde mental, cuidado consigo e com o próximo, família e a importância do tratamento psicológico. A cada live é feita uma meditação, e quem estiver assistindo pode acompanhar, assim como no encerramento, quando há uma apresentação de dança.

FORMAÇÃO

Este é mais um ciclo de palestras disponibilizado pela Semed, durante o período de distanciamento. As primeiras lives foram do Programa "Reflexões Pedagógicas", quando os professores receberam orientações sobre a nova realidade de ensino a distância, e os vídeos continuam disponíveis para acesso no link: https://www.youtube.com/channel UCsC4oAnt5rZiGAEKYLAYBog.

Também no mês de junho, os diretores das unidades escolares municipais receberam treinamento em temas que envolvem questões sobre saúde mental, orientações para prevenir violência contra as crianças e adolescentes e gestão de conflitos internos e relações interpessoais.

Depois da exibição de cada vídeo, os questionamentos serão respondidos em uma nova live que será

agendada. Desta vez, além de disponibilizar os vídeos on-line, eles serão exibidos na TV REME, conforme a programação a seguir:

 Dia 13/7 – 8h – Cuidando de si para cuidar do outro

 Dia 14/7 – 8h – Cartilha Tempo de Aprender

 Dia 15/7 – 8h – Aprendizagem plena

 Dia 16/7 – 8h – Saúde Mental

 Dia 17/7 – 8h – Família que apoia e educa

 Dia 20/7 – 8h – Transformação

 Dia 21/7 – 8h – A importância do tratamento psicológico