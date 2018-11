Semed homenageia professores que se destacaram em projetos de esporte, arte e cultura

A Secretaria Municipal Educação (Semed) realizou na última quinta-feira (29), no Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza, o encerramento dos projetos esportivos, de artes e cultura que atenderam cerca de 3.500 alunos neste ano letivo na Rede Municipal de Ensino (Reme). Durante o encontro, promovido pela divisão de Esporte, Arte e Cultura da Semed, foram homenageados professores da divisão de Esporte, Arte e Cultura que se destacaram nos trabalhos que desenvolveram ao longo do ano. Os profissionais receberam troféus em reconhecimento à dedicação e esforço.

Realizadas pela divisão de Esporte, Arte e Cultura da Semed e coordenadas pela Superintendência de Políticas Educacionais (Suped), as atividades incluem modalidades como o judô, futsal, karatê, balé, ginástica rítmica, voleibol, artes visuais e circenses, além do esporte adaptado, xadrez e dança.

O encontro foi um momento de mostrar o reconhecimento do empenho dos profissionais aos projetos implantados nas escolas da Reme. Ao todo 375 professores atuaram em diversos projetos, englobando 89 escolas e 24 centros de educação infantil. Nos ceinfs, os profissionais aplicaram as atividades de maneira lúdica, nas modalidades como o balé, a ginástica artística e o judô. A Secretaria de Educação possui 95 escolas e 101 Centros de Educação Infantil – Ceinf.

Presente ao encontro, o prefeito Marquinhos Trad destacou o trabalho dos profissionais e o empenho deles para a qualidade na educação. “Todos os profissionais de educação física, arte, cultura e música merecem nosso reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em seus projetos. A nossa administração tem trabalhado bastante para a valorização dos profissionais e o resultado disso está na satisfação dos nossos alunos e também no destaque deles nas modalidades”, frisou.

Para a secretária de Educação, Elza Fernandes, os professores da Reme não mediram esforços este ano para que todos os eventos fossem um sucesso. “A Semed tem trabalhado de forma incansável para que todos os projetos atinjam seu propósito”, assegurou.

O chefe da divisão de Esporte, Arte e Cultura, Marco Lopes destacou que o encontro foi um momento importante homenagear os professores. “Houve um empenho expressivo dos professores para que tudo desse certo nos projetos. Nosso foco são as crianças nas nossas escolas”, explicou.

Destaques

Os projetos da Semed renderam para estudantes da Reme resultados bem-sucedidos em diversas modalidades. No balé, o destaque ficou com o aluno Emanoel Nascimento, da Escola Municipal Elizabel Gomes Sales. Também se destacaram os estudantes Talisson Costa, Sara Esselin e Luana Fernandes, da Escola Municipal Elpídio Reis, que se classificaram para disputar no Rio Grande do Norte, a etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude na modalidade de Luta Olímpica, maior do gênero na América Latina.

No judô, no Campeonato Brasileiro de Judô-Região IV, os destaques foram Vitória Hana dos Santos Aroca (-48 kg/leve), da Escola Municipal Valdete Rosa da Silva e Fantine Figueiredo Medeiros (+64 kg/pesado), da Escola Municipal Profª. Arlene Marques Almeida que foram campeões da competição em suas categorias. O aluno Keller da Silva Gomes (-53 kg/meio-médio) ficou na terceira colocação. O atleta Ecio Almir Oliveira (-48 kg/leve), ex-aluno da Escola Municipal Santos Dumont, ficou com o título de vice-campeão, e Ryan Lucas de Oliveira Gonçalves (-34 kg/ meio-leve), também da escola Santos Dumont, conquistou o terceiro lugar.