Semed faz nova convocação de merendeiros para a REME

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio das Secretarias de Gestão e de Educação, convoca candidatos classificados da 255ª a 269ª colocação no Processo Seletivo Simplificado para contratação, por prazo determinado, de MERENDEIRO.

Conforme data e horário os candidatos selecionados devem apresentar e/ou entregar os originais e as respectivas fotocópias dos seguintes documentos, conforme Edital n. 01/2018-01, publicado no DIOGRANDE n. 5.191, de 2 de abril de 2018.

Aos novos profissionais caberá o preparo das refeições destinadas aos alunos durante o período em que permanecer na Escola ou Ceinf. O profissional deverá seguir o cardápio do dia estabelecido pelas nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Será função também distribuir a merenda de acordo com as normas básicas de nutrição e higiene, no horário indicado pela direção da unidade escolar e a organização, manutenção, limpeza e conservação da cozinha, bem como de outros ambientes existentes na unidade escolar.

O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos no edital de abertura do presente Processo Seletivo, inclusive atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não incorre em acumulação ilícita de cargo público, conforme disposição constitucional.

O selecionados devem a comparecer no dia 20 de setembro, às 14h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na SEMED – Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida.