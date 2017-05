Semed e Agetran reforçam Maio Amarelo nas escolas municipais

“Sua Escolha faz a diferença no trânsito”. Este foi o tema da palestra apresentada nesta terça-feira (16) aos servidores da Semed (Secretaria Municipal de Educação), pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). O objetivo foi lançar na Rede Municipal de Educação, o movimento Maio Amarelo, que busca a conscientização de um trânsito mais seguro, com a redução de acidentes e mortes.

O Maio Amarelo teve seu lançamento pela prefeitura no início do mês e até o dia 31 de maio vai incentivar a realização de atividades em todos os setores e secretarias da administração municipal.

Durante o evento foram apresentados vídeos institucionais de vários países com a temática de conscientização. Também foram abordados dados estatísticos de mortes no trânsito na capital. Os assuntos mais relevantes foram álcool e direção, falta de cinto de segurança e excesso de velocidade.

De acordo com informações apresentadas na palestra, a Capital vem conseguindo reduzir o índice de óbitos no trânsito. Em 2012, foram 126 acidentes com óbitos registrados. Já em 2016, foram apenas 83.

Na educação a intenção da campanha é conscientizar as crianças da Rede Municipal para que a informação chegue até aos pais.

A ação é uma coordenação entre o poder público e a sociedade civil com a intenção de colocar em pauta o tema da segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos.

A professora Ivanise Rotta, chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Agetran, que ministrou a palestra na Semed, mencionou a importância do movimento ser trabalhado com as crianças nas escolas e espera que a campanha possa ajudar a multiplicar a conscientização nas famílias.

“Passando mensagens às crianças estaremos formando para o nosso futuro cidadãos que irão ter um comportamento melhor no trânsito. Elas também repassam essas informações aos pais, disse”. Ivanize ainda mencionou que a Agetran realiza o projeto “Escola Segura” dentro das escolas visando a educação no trânsito.

Participaram da apresentação representantes da Policia Militar e DETRAN. A servidora Rosilene de Melo, motorista e ciclista nas horas de lazer diz que sempre observa as normas de trânsito, especialmente quando utiliza a bicicleta.

“A maior parte das orientações apresentadas eu já cumpro. Como ciclista, vejo como é importante essa questão de segurança, pois pedalando nas vias, vejo que muitas pessoas não olham a bicicleta como meio de locomoção”, enfatizou.

Para a diretora de Educação para o Trânsito do DETRAN, Marlene Nogueira Rondon, a união das instituições e sociedade é fundamental.

“O movimento em anos anteriores era menor e agora o engajamento das instituições e empresas foi maior. É interessante que a sociedade participe e nós estamos aqui para incentivar”, destacou.

A Secretaria de Educação Ilza Mateus, enfatizou a importância do tema, e que as escolas e alunos da Reme estão engajados no propósito de buscar um trânsito mais seguro.

“É importante pararmos para discutir sobre o trânsito de nossa Capital e sobre a preservação da vida. Os professores são formadores de opinião e nossos capacitadores também ajudam a levar as informações para as unidades e as crianças, com esse conhecimento, também serão formadoras futuramente de opinião e se tornarão educadoras no trânsito”, pontuou a secretária.

Atividades

As unidades da Reme tem respondido ao chamamento do Maio Amarelo através da execução de atividades pedagógicas pelas crianças de todos os níveis, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental.

Uma das principais armas de conscientização têm sido as apresentações culturais, focadas no teatro, música e artes plásticas. Várias unidades chegam a organizar uma semana de atividades, garantindo um trabalho de conscientização sistemático.

É o caso da escola municipal Doutor Plínio Barbosa Martins, no Jardim das Macaúbas e que no sábado reuniu os alunos para mostrar as diversas atividades desenvolvidas alusivas ao Maio Amarelo.

A diretora Tânia Maysa Brown conta que os 1,8 mil alunos do Pré ao 9º ano ouviram as orientações e transformaram a mensagem da campanha, em desenhos, histórias em quadrinhos e até em um jogo de tabuleiro em tamanho proporcional ao das crianças e que foi fixado no pátio da escola e que acabou sendo a atração principal.

Para chegar a reta final, o aluno jogava um dado que o conduzia às “casas” do tabuleiro, onde havia frases alusivas ao Maio Amarelo.

Outra dinâmica adotada foi a produção de histórias em quadrinhos por alunos do 7º ano, que reuniram as crianças das séries iniciais para narrar os enredos produzidos.

“Foi uma experiência ótima porque conseguimos envolver todas as crianças em um tema importante e que elas levarão também para casa”, destacou a diretora.

