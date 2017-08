Escola do bairro Campo Novo participa de conscientização sobre trânsito

Para comemorar o Dia Nacional do Estudante, que acontece nesta sexta-feira (11), a Semed (Secretaria Municipal de Educação) em parceria com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) preparou uma ação diferente voltada para a conscientização de um trânsito seguro na escola municipal Maestro João Correia Ribeiro, no bairro Campo Novo.

Os 850 alunos da escola participaram de atividades que abrangeram desde apresentações teatrais até exposição, que fizeram parte do projeto “Escola Segura”. Todas as ações foram concentradas na quadra da escola.

Segundo a direção da unidade, a exposição do conteúdo que aborda a educação para o trânsito e de conscientização é realizada durante o ano todo e já esta na sexta edição.

As ações foram organizadas pelos diretores, alunos e professores da escola que trabalharam temas alusivos ao trânsito. As apresentações que mais chamaram a atenção do público, incluindo os pais de alunos, foram os teatros que simulavam cenas do cotidiano que ocorrem nas vias da cidade.

Em uma das apresentações teatrais, os alunos simularam na quadra esportiva da escola uma avenida onde um motorista dirigia falando ao telefone celular, enquanto um pedestre atravessa, correndo o risco de ser atropelado devido à negligência do motorista.

O estudante João Vitor Lopes, de 14 anos, cursando do 9º ano, fala que o aprendizado dentro da escola ajuda a população a se conscientizar.

“As pessoas tem que aprender que devem respeitar as leis de trânsito. Coisas básicas como não passar no sinal vermelho, não beber álcool e dirigir e não falar no telefone dirigindo, são passadas para nós”, destacou.

A estudante Anny Caroline Martins, de 17 anos disse que o que ela aprende na escola, cobra nas ruas dos motoristas, dos pedestres e da família também.

“Sempre quando vejo algo errado eu cobro educação dos motoristas, eu falo mesmo. Quando meu pai pega o telefone já comento que não pode. Cobro também das pessoas para atravessar na faixa de pedestre”, pontuou.

Aprendizagem

Para a diretora da unidade escolar Lindalva Souza Ribeiro, o projeto aplicado na escola é aproveitado por toda a população.

“Os estudos são levados como temas transversais e compõem nossa aprendizagem. O benefício dos estudos aplicados será aproveitado no dia a dia, transformando nossos alunos, que terão mais cidadania”, disse.

A orientadora educacional Marilda Dutra Bomfim, acredita que o trabalho vai ajudar a garantir um trânsito mais seguro para as futuras gerações.

“Os estudantes serão multiplicadores das boas ações educativas. Eles alertam os pais sobre dirigir de forma prudente”, explicou.

A Agetran oferece dez atividades para a escola trabalhar com os alunos durante o ano como palestras; criação de jogos; frases educativas; apresentação teatral; abordagens educativas e estudo do meio e comportamento, além do Maio Amarelo e Semana Nacional do Trânsito.

O projeto

O projeto Escola Segura tem como intuito de promover atividades de educação no trânsito pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Outro objetivo é capacitar técnicos e professores da comunidade escolar. O trabalho tem parceria ainda com o Detran, Ciptran, Sed e Sinep (Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino).

“Temos que trabalhar educando agora, pensar neste momento. Se queremos futuramente ter educação no trânsito temos que trabalhar o presente”. ressaltou a chefe de Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta.

