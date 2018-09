Semed divulga lista de candidatos para eleições de diretores e adjuntos das escolas da Reme

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) divulgou nesta sexta-feira (28), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande, página 11), a publicação da relação dos candidatos inscritos no processo de eleições diretas para escolha dos diretores e diretores-adjuntos das unidades de ensino da Rede Municipal de Ensino. Para concorrer aos cargos, o servidor deverá ser profissional efetivo do grupo do magistério municipal e estar no exercício da função há pelos menos cinco anos.

O mandato do diretor e do diretor adjunto das unidades da Rede Municipal de Ensino será de quatro anos, permitida a reeleição quantas vezes forem de interesse da comunidade escolar.

O candidato deverá atuar na unidade de ensino onde pretende concorrer à função de diretor ou diretor-adjunto, no mínimo há um ano contado até a data da publicação do edital.

O servidor também terá que possuir formação superior em nível de licenciatura plena e ser pós-graduado na área da educação. O candidato deverá ter disponibilidade para o cumprimento da carga horária integral, distribuída nos turnos de funcionamento da unidade de ensino.

As informações sobre realização das eleições diretas para escolha dos diretores e diretores-adjuntos das unidades de ensino da Reme, do edital de número 19, nos termos da Lei n. 6.023, de 15 de junho de 2018, estão dispostas no Diogrande do dia 31 de agosto de 2018, na página 13.

A lista dos candidatos para o processo de eleição de diretores da Rede Municipal pode ser acessada pelo endereço eletrônico do Diogrande: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande