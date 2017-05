Semed capacita nutricionistas para atuarem na Reme

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Prefeitura, está capacitando as nutricionistas selecionadas no concurso realizado em 2016 para atuarem na Rede Municipal de Educação (Reme). O curso deve ser concluído antes de as novas servidoras assumirem o cargo.

A capacitação reúne ainda funcionárias que já estão trabalhando na Reme. Ao todo foram chamadas oito nutricionistas do concurso de 2016. Neste primeiro momento foram nomeadas cinco profissionais que passaram pela capacitação nesta segunda-feira, no Centro de Formação da Semed. As demais devem ser chamadas nas próximas semanas.

Na capacitação, além das informações sobre a rotina da função, as nutricionistas também são orientadas quanto ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. A formação é importante, pois muitas atuavam em outras áreas da profissão. “Estamos buscando a qualidade de nosso serviço através dessa capacitação”, explicou Suelen Rotela, nutricionista palestrante.

No início, as profissionais serão acompanhadas pelas servidoras da Rede que já possuem experiência. Elas irão detalhar todo o trâmite operacional desde a elaboração do cardápio até a compra dos alimentos através de processos licitatórios, passando pela produção dos alimentos dentro das cozinhas escolares.

A nutricionista recém nomeada Aline Neves Costa, formada há dois anos, fala sobre a relevância de passar por esta capacitação junto à equipe. “É importante chegarmos preparadas nas escolas, porque viemos de uma realidade diferente”, destacou.

Para a nutricionista Priscila Figueiredo também formada há dois anos, e que atuava na área de nutrição clínica a oportunidade traz novos desafios. “Além da questão de segurança alimentar, dos alimentos que chegam até as crianças e da qualidade, acredito que iremos contribuir também com a educação alimentar. Com essa capacitação teremos mais vivência para não chegarmos despreparadas”, disse.

Acompanhamento nutricional

A partir desta terça-feira, as nutricionistas se deslocarão para as unidades de ensino, acompanhadas pelas profissionais mais experientes que, além de sanar as dúvidas das novas profissionais, irão garantir uma padronização do trabalho.

A função das nutricionistas é buscar as boas práticas de manipulação de alimentos, seguir normas padronizadas de higiene dentro da cozinha, observar a qualidade e o preparo correto do alimento e evitar o desperdício – que é um dos principais itens a serem observados, conforme determinação da secretária de Educação, Ilza Mateus e o controle começa logo na chegada dos produtos a Suale (Superintendência Alimentar).

Os alimentos fornecidos para a Semed são criteriosamente selecionados pela equipe de Nutrição e só após aprovados, são licitados. Na licitação é exigido aos fornecedores amostras dos produtos que serão ofertados para verificar se eles se enquadram dentro dos padrões.

Para garantir a conservação adequada, a Suale também prioriza técnicas de limpeza e logística e os produtos são encaminhados às escolas de acordo com a necessidade, evitando pedidos super dimensionados.

Veja Também

Comentários