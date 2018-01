Semed alerta para últimos dias de cadastramento de professores para quadro de reserva

Outras informações sobre o processo de cadastramento de professores temporários para a Reme pode ser obtida pelo Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), de número 5.077, nas páginas 3 e 4 - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) alerta aos professores quanto aos últimos dias de cadastramento para o quadro de reserva na Rede Municipal de Ensino (Reme). O prazo encerra na próxima segunda-feira (15).

A convocação destina-se a cadastrar profissionais de educação para atuar na função de docente da Rede Municipal de Ensino, no cargo de professor em vagas que surgirem no ano letivo de 2018, por necessidade temporária de excepcional interesse público ou para desenvolverem projetos de curta duração.

As inscrições estão sendo realizadas pela internet, pelo endereço www.campogrande.ms.br/semed, atraves do link “cadastramento de professores temporários”.

O candidato interessado em se cadastrar no quadro de reserva de professores poderá fazer até duas habilitações. Poderão se inscrever professores com ou sem vínculo com a Rede Municipal de Ensino.

Outras informações sobre o processo de cadastramento de professores temporários para a Reme pode ser obtida pelo Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), de número 5.077, nas páginas 3 e 4.

Para mais informações, o interessado pode ligar também nos números de telefone: (67) 3314-3844/3314-3865 ou ir à Semed que fica localizada na Rua Onicieto Severo, nº 460 – Vila Margarida.