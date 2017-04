Semed acompanha grupo do Mato Grosso em visita a programa contra evasão escolar

Equipes da Semed acompanham a visita de representantes da secretaria de Educação de Mato Grosso em três escolas da Reme nesta terça-feira, que estão em Campo Grande para conhecer o ProCEVE (Programa de Conciliação para Prevenir a Evasão e a Violência Escolar).

A secretária de Educação Ilza Mateus e o procurador de Justiça, Sérgio Harfouche, idealizador do programa, acompanharão o grupo para explicar como ele é desenvolvido nas escolas municipais. As unidades que receberão a visita do grupo nesta tarde são a Fauze Scaff Gattas Filho, Professor Licurgo de Oliveira Bastos e à noite será a vez da escola municipal Danda Nunes, onde o procurador Sérgio Harfouche fará uma palestra a comunidade escolar e alunos.

O objetivo do programa é combater a violência e a evasão escolar de adolescentes, um dos principais problemas enfrentados pela política de Educação do país. Estudos apontam que o índice de abandono escolar está diretamente relacionado ao aumento do índice de criminalidade entre os jovens.

Com base nesses estudos, a 27ª Promotoria de Justiça de Campo Grande decidiu implantar o programa em 2009, elaborado por Harfouche, que na época era promotor.

O ProCEVE consiste em promover uma articulação entre diretores, professores e pais de alunos que cometem atos de infração no ambiente escolar, buscando o resgate da autoridade da equipe escolar e o respeito dos alunos pelas instituições.

A idéia do programa é fazer com que o aluno repare o erro praticado desenvolvendo atividades dentro da própria unidade escolar, sempre com o consentimento dos pais, que participam de uma assembleia para aprovar ou não a adoção do programa na escola.

A diretora da escola Licurgo de Oliveira Bastos, Claudeci de Paula de Almeida, conta que os casos de infrações sofreram uma queda drástica desde que a unidade adotou o programa, em 2011. “Este ano tivemos apenas três ocorrências que precisaram ser levadas até a Ouvidoria da Semed. Os demais casos são resolvidos dentro da própria escola, o que é um grande feito, já que temos 1,7 mil alunos”, conta.

Ela explica que um dos exemplos de reparação adotado foi no caso de um aluno que ano passado cometeu uma falta e teve o recreio suspenso. “Ao invés de ficar isolado, ele ajuda um dos coordenadores a supervisionar o recreio das crianças menores, conscientizando os pequenos a evitar brigas”, ressalta a diretora.

A direção da escola Fauze Scaff Gattass também observou queda no número de brigas desde que começou a adotar as práticas educativas do ProCEVE, há pelo menos cinco anos. “Praticamente zerou nossos problemas. Além dos alunos, até os pais tiveram uma mudança de comportamento”, garante a diretora Tânia Vital.

O representante da secretaria de Educação de Mato Grosso, Marcos Roberto Gonçalves diz que a idéia é implantar o programa nas escolas públicas matogrossenses. Ele coordena o projeto Anjos da Escola, em fase de desenvolvimento e que busca trabalhar a prevenção da violência e uso de drogas nas escolas.

Para a secretária Ilza Mateus, o ProCEVE é um importante instrumento de conscientização de alunos e pais, pois considera que a melhor didática é a prevenção e não a repressão. Nesse sentido, recomenda-se a direção da escola que adote projetos e atividades extracurriculares para alertar as famílias e o aluno quanto aos seus direitos e deveres dentro da comunidade escolar.

“A educação da criança deve ser compartilhada entre a escola e os pais. Cada um tem o seu papel e por isso precisamos ser parceiros para que os projetos dêem resultados positivos”, diz a secretária.

