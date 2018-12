Semed abre processo seletivo para quadro reserva de professores para projetos de arte

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abriu inscrições para processo seletivo simplificado, por tempo determinado, com o objetivo de compor o quadro de reserva de professores temporários de artes visuais, teatro, circo, audiovisual, música, educação artística e dança, a fim de atuarem no Projeto Arte e Cultura da Rede Municipal de Ensino (Reme).

As inscrições serão realizadas nos dias 18 e 19 dezembro de 2018, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida. No ato da inscrição é necessário entregar a ficha preenchida, conforme modelo estabelecido no anexo do editaI 41/2018 publicado na edição desta quarta-feira (12) do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

Também é necessário apresentar os originais e respectivas cópias dos documentos especificados na publicação. A ficha de inscrição correspondente estará disponível no endereço eletrônico http://www.campogrande.ms.gov.br/semed

O processo seletivo simplificado será realizado por etapa única, a qual consistirá em uma prova de títulos, baseada nos documentos apresentados. A análise dos currículos será realizada pela comissão organizadora do processo, com a finalidade de validar o atendimento às condições do candidato para exercer a função na linguagem artística pretendida, com base nos documentos apresentados.

A relação com o nome dos candidatos classificados será publicada no Diogrande, a partir do dia 28 de janeiro de 2019, e que poderá ser acessada também pelo endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande