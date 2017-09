Semed abre inscrições para festivais de arte cultura e dança

A partir desta quarta-feira (6) a Semed (Secretaria Municipal de Educação), abre inscrições para a décima edição do Feac (Festival de Arte e Cultura) e do 14º Festival de Dança da Reme (Rede Municipal de Educação).

Os festivais visam oferecer à comunidade escolar e ao público em geral a oportunidade de conhecer expressões artísticas nas modalidades de dança, música, artes visuais e artes cênicas.

A organização do evento é da Superintendência de Políticas Educacionais da Semed, através da Divisão de Esporte, Arte Cultura, com o objetivo de promover e propiciar o conhecimento e aperfeiçoamento da arte e da cultura nas escolas da Reme.

Neste ano, o tema será “Mato Grosso do Sul – Patrimônio Material e Imaterial”. Os participantes poderão apresentar canções do repertório da MPB, cantigas e músicas que abordem as brincadeiras e brinquedos populares. O festival tem caráter educativo, artístico e cultural e não há competição entre os participantes.

As inscrições terminam no dia 15 de setembro e somente poderão ser feitas via ficha de inscrição encontrada no site: HTTP://www.pmcg.ms.gov.br/semed/canaistexto?id_can=7889, na página canal de eventos culturais. As inscrições só serão validadas após envio das mesmas assinadas e carimbadas pela direção escolar.

Dança

Já o Festival de Dança irá receber trabalhos nas modalidades de balé clássico, livre, neoclássico, contemporâneo ou moderno, além de jazz dance, sapateado, danças urbanas, dança social (fundamentada nos estilos e técnicas das danças de salão) e caráter, que apresentam fidelidade e técnica ao estilo étnico ou folclórico proposto de uma determinada região.

As categorias de dança serão divididas pela média da idade e de seus componentes, sendo Baby Class, de 4 a 6 anos; Infantil, de 7 a 12 anos e Juvenil, de 13 a 17 anos.

Na categoria de Artes Visuais, as formas de expressão definidas para esta edição englobam artesanato, colagem, desenho artístico, fotografia, grafite, gravura, caricatura, escultura e pintura em tela, seguindo a proposta para 2017 que é “Quarenta anos de Mato Grosso do Sul”.

Na música, as apresentações serão divididas por categorias de instrumentos musicais, como instrumento de cordas, sopro e percussão.

Nas Artes Cênicas serão apresentadas obras de criação própria, textos adaptados ou textos originais. Cada unidade será responsável pelos elementos básicos que compõe a linguagem das Artes Cênicas e sua apresentação como: adereços, figurinos e maquiagem.

Mais informações sobre o Feac podem ser obtidas pelo telefone da Divisão de Esporte, Arte e Cultura, através do número (67) 3314-3850 (Rafael Bendo ou Marcos Assunção).

