Semed abre inscrições para a quarta edição do Festival da Canção da Reme

Com o objetivo de fomentar a arte musical nas escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) publicou, na edição desta sexta-feira (10), do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), as informações e regras de participação para o 4º Festival da Canção, que acontecerá na Rede Municipal de Ensino e que este ano terá sua final no dia 19 de junho, no Sesc Morada dos Baís. O evento é voltado a alunos do Ensino Fundamental.

O Festival será dividido em duas categorias (alunos de 7 a 11 anos e acima de 12 anos) e acontecerá em três fases. A primeira será realizada na escola, que selecionará dois representantes para disputarem a segunda fase desta categoria. Depois de selecionar os dois representantes, a escola deverá preencher a ficha de inscrição para o festival, e encaminhar para a Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Secretaria Municipal de Educação.

Disputarão a segunda fase desta categoria os dois intérpretes melhor classificados, selecionados na escola, na primeira fase. Nesta etapa, as escolas serão dividas por região a que pertencem e serão classificados três candidatos. Já a etapa final será disputada pelos alunos selecionados na segunda fase. Serão selecionados para premiação os três primeiros classificados, conforme as pontuações.

Os alunos classificados para a final poderão escolher uma nova música para se apresentarem desde que entreguem uma nova inscrição à coordenação do Festival, na Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Semed, pelo e-mail musicalsemed@gmail.com, até o dia 11 de junho.

O objetivo do Festival é estimular a expressão musical no contexto escolar, promover o intercâmbio da comunidade escolar, além de identificar e revelar talentos.

Outro ponto importante do Festival é estimular o desenvolvimento da canção e dar espaço para a demonstração da cultura popular. Para participar, o candidato deve ser aluno regular matriculado no Ensino Fundamental em uma das escolas da Reme e apresentar preenchida a ficha de autorização de uso de imagem e som, conforme anexo publicado no Diário Oficial de Campo Grande desta sexta-feira, na página 8. As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de maio

Inscrições

A apresentação das músicas poderá ser solo, em dupla, grupo ou banda. Na avaliação performática do intérprete serão observados e avaliados os itens como o domínio de palco, expressão corporal e interpretação, afinação, impostação e respiração, fidelidade à letra original e dicção.

As inscrições do festival serão realizadas até 31 de maio e deverão ser entregues à coordenação organizadora na Divisão de Esporte, Arte e Cultura/DEAC, na Secretaria Educação, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida, ou pelo e-mail musicalsemed@gmail. com. As fichas de inscrição também ficarão disponíveis no site da Semed www.pmcg.ms.gov.br/semed