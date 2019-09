Semana Lixo Zero trará soluções para cidadãos repensar forma que lidam com seus resíduos

Campo Grande é uma das 78 cidades que vai participar este ano da Semana Lixo Zero – evento promovido pelo Instituto Lixo Zero Brasil, em parceria com o setor público e privado – para conscientizar os cidadãos e mostrar a importância de repensar a forma de lidar com seus resíduos. A Prefeitura de Campo Grande irá realizar uma Semana de eventos no tema LIXO ZERO, em articulação com diversos parceiros locais. A ideia é mobilizar o maior número de pessoas, para entrar na onda sustentável. As atividades vão acontecer entre os dias 18 e 27 de outubro em vários locais da cidade e todos os eventos serão gratuitos.

A ideia é fazer com que cada cidadão pense o “conceito lixo zero”, que se baseia desde o momento em que compramos um produto até a hora do seu descarte. Para isso, a Prefeitura vai trabalhar dentro de suas ações os 4Rs da sustentabilidade: que é REPENSAR os seus hábitos, de consumo e de descarte; REDUZIR (reduzir a necessidade de comprar, de trocar, reduzir o consumismo!); REUTILIZAR (aumentar a vida útil dos objetos, dando nova função) e RECICLAR (quando aquele produto é reciclado e volta para a cadeia econômica).

A Campanha vai acontecer como uma plataforma mobilizadora, explica Mariana Rondon, coordenadora dos ODS na Prefeitura de Campo Grande. “A gente quer despertar nas pessoas a responsabilidade cidadã. Cada um é responsável por tudo aquilo que consome e descarta. Queremos sensibilizar quanto ao potencial econômico daquilo que chamamos erroneamente de “lixo”, e mobilizar o maior número de pessoas em Campo Grande para melhorarmos a qualidade de material que vai pra reciclagem e reduzir a quantidade de resíduos enviados aos aterros. No ano passado, foram 45 cidades participantes no Brasil, este ano já são 78”, frisa.

Dentre as atividades previstas estão a apresentação das ações da Prefeitura no movimento Campo Grande Lixo Zero, Visita Técnica à UTR, palestra com as catadoras, organização de um Mapa dos Ecopontos (campanha informativa dos locais de descarte), atividades nas Hortas Comunitárias, campanha Escolas Lixo Zero, Intervenções Urbanas, (plantio em orelhões antigos transformados em canteiros) Pedal Educativo na Av. Afonso Pena em parceria com a ONU Habitat, Campanha de Coleta de Resíduos Eletrônicos, Diálogos de Resíduos da Construção Civil, Oficinas Gratuitas nos CEAS (papel reciclado, bonecos de lã, compostagem, produtos de limpeza naturais, hortas domésticas e outros) e Feira da Sustentabilidade, além do evento de Moda Sustentável.

A Escola Lixo Zero, por exemplo, todas as escolas municipais foram convidadas a realizar uma ação dentro do tema. “Algumas já fazem ações interessantes, como: captação de água de chuva, compostagem, horta pedagógica … E outras nós precisamos estimular. Esta é a importância também do evento, apresentar às pessoas o que já estamos fazendo e melhorar onde ainda não existe ações efetivas”, diz Mariana Rondon.

A Prefeitura de Campo Grande envolveu diversos parceiros como: Câmara Municipal , UFMS, UCDB, Anhanguera, Estácio, UEMS, Sebrae, Living lab, Blink, Solurb, Águas Guariroba, Supermercados Comper, Nature Eco , Ecolinhas, Dubem, Espaço Plantare, Simplê, Recanto das Ervas , Jardim Capim Dourado, Saberarte Espaço de Brincar, Ecoplantar, Comer e Beber MS , Angi Chocolates, Plogging Pantanal, Respire Fundo 3x, Real H e Lav Star.

Fique de olho na divulgação evenha fazer parte dessa onda sustentável pela nossa cidade!

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Esta ação atende a meta 2, 3, 12, 15 e 17 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), um compromisso da Prefeitura de Campo Grande com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Esses ODS têm como propósito: promover a agricultura sustentável, protege; assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade e fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.