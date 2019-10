Semana Lixo Zero debate o gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil

O tema Resíduos Sólidos na Capital está em debate durante essa sexta-feira (25) por profissionais de diversas áreas, acadêmicos e população em geral que participam do Seminário dos Resíduos Sólidos – Experiências, Oportunidades e Desafios que faz parte das atividades desenvolvidas na Semana Lixo Zero. Nesta manhã, o secretário municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, abordou o tema “Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil no município de Campo Grande”.

Luís Eduardo participou do “Painel Desafios da Política Nacional de Resíduos Sólidos”, apresentando as ações implementaras pela Prefeitura de Campo Grande no que corresponde aos Resíduos da Construção Civil (RCC) e destacou ser um resíduo significativo que muitos geradores ainda ignoram sua responsabilidade. “Em Campo Grande temos duas mil caçambas cadastradas e com resíduos dispostos neste momento, uma vez que no município temos um total de cinco mil caçambas disponíveis para uso. É um grande volume de resíduos que precisa ser fiscalizado”, explicou.

O secretário apresentou em vídeos os descartes irregulares e como hoje a prefeitura controla a correta disposição, acondicionamento, transporte e destino final dos RCC.

Já Karina Righi Cavallaro, da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS e uma das organizadoras do Seminário ressaltou a necessidade de se discutir o lixo sob novo aspecto. “Temos muitos exemplos e atitudes de tratar o lixo sob o novo olhar. O intuito é ampliar essa visão e sensibilizar a população em relação ao lixo a fim de desenvolvermos e multiplicarmos as ações propostas durante a semana que foi pensada em nível nacional a fim de fomentar e pulverizar a educação e sensibilização ambiental”, completou.

O Seminário acontece nesta sexta-feira até às 18h30 no anfiteatro do CREA-MS.

Serviço:

CREA-MS – Rua Sebastião Taveira, 272, bairro Monte Castelo.