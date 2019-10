Semana Estadual de Ciência e Tecnologia 2019 destaca a Bioeconomia

Entre os dias 24 e 25 de outubro, acontece na Capital, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o maior evento de popularização da ciência do Brasil - Foto: Reprodução

Entre os dias 24 e 25 de outubro, acontece na Capital, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o maior evento de popularização da ciência do Brasil.

O tema deste ano é “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, e a escolha do tema está diretamente relacionada à busca pelo desenvolvimento sustentável do Brasil, representado pela bioeconomia e na relação com a Agenda 2030 estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU). A bioeconomia tem relação direta com dez dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Agenda da ONU.

O evento será realizado no Armazém Cultural da Esplanada Ferroviária, e as atividades são coordenadas pela Semagro, através da Fundect, contando ainda com a colaboração de diversas entidades.

Constam na programação do dia 24, palestras e oficinas. E às 19h acontece o Lançamento do Edital Tecnova 2 da Fundect, que destina R$ 2 milhões no fomento de projetos nas áreas de Mecânica e Mecatrônica, Tecnologia da Informação e Comunicações, Biotecnologia e Bioeconomia, Agronegócio e Gestão.

Já na sexta-feira (25) estão programadas mais oficinas, palestras e uma roda de conversa com ex-alunos do Programa Agroescola, que relatarão suas experiências e aprendizado. A entrada é gratuita