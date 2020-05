Semana do Meio Ambiente tem programação especial de encontros online, com lançamento do Ranking da Universalização do Saneamento

Na Semana do Meio Ambiente, celebrada de 1º a 5 de junho, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES terá uma programação especial de eventos online e gratuitos, entre os quais o Lançamento do Ranking ABES da Universalização do Saneamento – edição 2020 e a final nacional do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo.

As transmissões fazem parte do programa ABES Conecta, que disponibiliza conteúdo qualificado em webinares gratuitos e atividades pagas, como cursos e palestras online sobre os mais importantes temas do setor de Saneamento e meio ambiente.

O lançamento do Ranking ABES da Universalização do Saneamento – edição 2020 ocorrerá em 5 de junho (sexta-feira), Dia Mundial do Meio Ambiente, às 10h. O evento online e gratuito contará com apresentação de Roberval Tavares de Souza, Presidente nacional da ABES, e Dante Ragazzi Pauli, coordenador da Câmara Temática de Comunicação. Terá ainda comentários de Elcires Pimenta - Coordenador e Professor do MBA Saneamento Ambiental da FESPSP - Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Inscrições neste link: https://bit.ly/3gKQQEi

Em sua quarta edição, o Ranking ABES da Universalização do Saneamento consolidou-se como um importante instrumento de análise do setor no Brasil. A partir de indicadores de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta e destinação adequada de resíduos sólidos, o ranking identifica o quão próximo os municípios estão da universalização do saneamento. Apura ainda os impactos da ausência ou precariedade do saneamento na saúde da população. Por fim, apresenta um panorama da situação de cada município do ranking em relação à formulação do Plano de Saneamento Básico, instrumento fundamental para as políticas públicas de saneamento no país e condição para obtenção de recursos da União para esses serviços a partir de 2023.

O ranking edição 2020 reúne 1857 municípios, representando cerca de 70% da população do Brasil, com informações dos municípios fornecidas ao SNIS – Sistema Nacional de Informações de Saneamento – para o cálculo de cada um dos cinco indicadores utilizados no estudo. As 27 capitais brasileiras estão presentes no ranking.

No mesmo dia 5, às 14h, será realizada a “Final Nacional do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo”. Com apresentação de Álvaro Diogo Teixeira, coordenador nacional do JPS, evento contará com participação dos 5 finalistas da premiação. Eles apresentarão seus trabalhos para uma comissão julgadora formada por 8 especialistas, que elegerão o grande vencedor da etapa brasileira. Inscrições neste link: https://bit.ly/2XFBxUF

Confira a programação completa:

Dia 2 de junho (terça-feira), às 11h – “Planejamento do saneamento: Impactos da pandemia nos investimentos e nos indicadores de saneamento”. Inscrições neste link: https://bit.ly/2zM7wdE

Dia 2 de junho (terça-feira), às 16h – PGRS – Plano de Gestão de Resíduos e a Logística Reversa. Inscrições neste link: https://bit.ly/2zIzVkX

Dia 3 de junho (quarta-feira), às 10h - O voluntariado nas empresas de saneamento. Inscrições neste link: https://bit.ly/3gFbiqa

Dia 3 de junho (quarta-feira), às 15h –Desafios da Gestão dos Recursos Hídricos em Momento de Pandemia de Covid-19. Inscrições neste link: https://bit.ly/2zLWcOT

Dia 4 de junho (quinta-feira), às 10h – TI e Inovação em tempos de Covid-19. Inscrições neste link: https://bit.ly/2TQCFni

Dia 4 de junho (quinta-feira), às 15h – “O mundo pós-coronavírus: relação entre as pessoas, o trabalho e os negócios. União de pessoas e automação: comunicação e colaboração”. Inscrições neste link: https://bit.ly/3chrpXs

Para conhecer todos os eventos do ABES Conecta, acesse aqui: https://www.eventials.com/abesdn/