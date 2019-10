Semana do Livro na Reme tem de sarau até atividades com cosplay

Lançamento de livros, tardes de autógrafo, contação de histórias, declamações e diversas apresentações artísticas são os destaques da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca - Foto: Divulgação

Lançamento de livros, tardes de autógrafo, contação de histórias, declamações e diversas apresentações artísticas são os destaques da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, que acontece em diversas unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme) até a próxima sexta-feira (01). As ações integram o projeto “Construindo leitores na Escola”, coordenado pela professora Mirna Santana, responsável pelas bibliotecas escolares da Reme e que tem a proposta de formar leitores críticos. “As equipes das escolas estão de parabéns com as ações porque o importante não é apenas incentivar o hábito de ler, mas formar cidadãos que tenham capacidade de expressar suas opiniões”, ressaltou.

Entre as diversas programações organizadas pelas equipes pedagógicas e que atuam nas bibliotecas escolares e que visam estimular o hábito da leitura entre os alunos, foi realizada nesta quarta-feira (29), na escola “Danda Nunes”, atividades culturais com foco na apresentação de músicas, declamações de poesias e contação de histórias que reuniram alunos do 2º ao 7º anos.

De acordo com a diretora-adjunta Geislaine Lopes Machado Pinheiro, a proposta é despertar o gosto pela leitura, incentivando o protagonismo do aluno. “As atividades são uma culminância do conteúdo ensinado durante o ano em Língua Portuguesa, mas que também foram abordados nas demais disciplinas, possibilitando a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação”, destacou.

Ao longo da semana as crianças ainda participaram de chá literário, varal de poesias e do Dia de Autógrafo, onde os alunos receberam amigos e familiares para o lançamento oficial de seus livros, produzidos em sala de aula, com o apoio do professore e da biblioteca. Todo o processo de criação dos livros foi feito pelos alunos, dentro das salas de aulas. Os textos foram produzidos nas aulas de Língua Portuguesa e as ilustrações feitas nas aulas de Arte.

Já na escola “Oliva Enciso” as atividades buscam o envolvimento de turmas de todos os anos. Alunos e professores se caracterizaram de personagens da literatura e se apresentaram nas salas de aula, falando sobre o personagem, motivando à leitura.

A professora Doris de Souza Quintela Lima, que atua na biblioteca da escola, explicou como foi a ação da Semana Nacional do Livro. “Eu programei uma ação com o nome “Conto contigo conte comigo” para brincar com o verbo contar. Essa ação ela foi trabalhada com as crianças sobre os personagens dos livros lidos, que eram de preferência deles então eles fariam uma caracterização desses personagens e iriam até os colegas e se apresentariam”, disse.

Outra atividade que deve despertar o interesse dos alunos é o “Cosplay Literário”. O aluno Marco Antônio Espinosa Ribeiro, 8, do 4º ano fez a leitura do livro “Como seria a sua vida no império asteca”, produziu uma fantasia que representasse o personagem principal, com a ajuda de sua mãe.

“Minha mãe comprou um tecido parecido com o do cavaleiro jaguar que está no livro e a minha professora emprestou alguns pingentes astecas. Isso me ajudou muito porque eu não gosto só de livros infantis, eu gosto de livro de ciências. Eu li esse livro porque interessei pelo império Asteca”, pontuou.

A aluna Eloisa Nunes Saracho, 13 anos, do 8º ano, conta como foi a Semana do Livro e o que apresentou. Ela comentou que gosta de leitura, de livros de biografia e sobre guerra.

“Foi muito legal. A gente pode ensinar para os outros um pouco de nosso livro. Algumas pessoas se sentiram incentivadas e até uma menina pediu emprestado o livro que apresentei. Eu pude também conhecer livros novos. Foi uma semana de aprendizado para muita gente. Eu apresentei o livro de Anne Frank. Contei a história dela e do sonho dela que foi interrompido pelos nazistas”, frisou.