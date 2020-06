Semana Digital do Meio Ambiente terá live sobre política ambiental de MS

A programação e demais atividades será divulgada e compartilhada nas redes sociais do Imasul (facebook.com/meioambientems) e da Semagro (facebook.com/semagroms e @semagroms, no Intagram). - Foto: Divulgação

No dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, às 10h30, horário de MS, o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e André Borges, diretor-presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) fazem uma apresentação on line ao vivo sobre a Política Ambiental do Estado. A transmissão poderá ser assistida no Youtube, no canal Semana Digital do Meio Ambiente 2020.

A live integra a programação da Semana Digital do Meio Ambiente (Sedima). A ação, cujo tema é “Os cuidados com o meio ambiente não estão em quarentena”, acontece de 1 a 5 de junho com a transmissão on line de debates diários feitos por gestores públicos, técnicos, profissionais e pesquisadores sobre temas como a atuação dos conselhos de gestão ambiental, ICMS Ecológico, resíduos sólidos, consórcios intermunicipais, dentre outros temas, além do lançamento de vídeos.

A organização da Sedima é uma ação conjunta de técnicos e servidores dos órgãos ambientais de 11 municípios sul-mato-grossenses (Chapadão do Sul, Deodápolis, Glória de Dourados, Rio Brilhante, Miranda, Angélica, Terenos, Bela Vista, Bataguassu, Laguna Carapã e Taquarussu), com o apoio institucional da Semagro e do Imasul.

“A agenda ambiental não está de quarentena no Governo do Estado. Ela é fundamental para nossa política estratégica de promover o desenvolvimento sustentável e transformar Mato Grosso do Sul em Estado Carbono Neutro. A iniciativa de organizar a Semana Digital nesse momento da pandemia, demonstra o envolvimento e a preocupação dos municípios com o tema”, comenta o secretário Jaime Verruck.

A transmissão das lives da Semana Digital do Meio Ambiente será feita no Youtube, no canal Semana Digital do Meio Ambiente 2020. A programação e demais atividades será divulgada e compartilhada nas redes sociais do Imasul (facebook.com/meioambientems) e da Semagro (facebook.com/semagroms e @semagroms, no Intagram).

Confira abaixo a programação.

Programação – Semana Digital do Meio Ambiente

Horários de MS

01/06 – 15h30 – Live Conselho de Meio Ambiente e ICMS Ecológico: instrumentos de gestão ambiental municipal, Rodolfo Portela e Ana Laura, Fundação Neotrópica do Brasil

Mediadora: Stefani Kurose – Terenos/MS

01/06 – 19h – Live Cooperação Técnico Científica sobre a gestão ambientalmente adequada de Resíduos Sólidos em MS, Dr. Luciano Loubet – MPMS, Vinícius Ribeiro – UEMS, Fernando Bernardes – TCE-MS e João Onofre – UFMS

Mediadora: Kelly Vieira – Deodápolis/MS

02/06 – 12h – Lançamento do vídeo mini-curso Educação Ambiental, Vagner Brizola @vagner.brizola e Marjolly Priscila @abelezadolixo

02/06 – 15h30 – Lives: A importância dos consórcios de gestão de resíduos sólidos, Thais Patú – Portal Sul Consórcio; Fundo de apoio à estruturação de PPP e concessões de entes subnacionais na área de resíduos sólidos, Silvano Silvério – Ministério do Desenvolvimento Regional; Modelo de concessão de resíduos sólidos em Balneário Camboriú, Leandro Grzybowski.

Mediadora: Priscila Quevedo – Chapadão do Sul/MS

02/06 – 19hMS Live logística reversa de lâmpadas: Termo de Compromisso setorial do Estado do Paraná, Fabiana Campos – SEDEST/PR

Mediadora: Janaína Santos – Bela Vista/MS

03/06 – 12h – Lançamento do vídeo triturador de galhos, Município de Bataguassu, Camila Bachega – Município de Bataguassu/MS

03/06 – 15h30 – Lives: Coleta Seletiva: custos e resultados no município de Chapadão do Sul/MS, Priscila Quevedo – Município de Chapadão do Sul; Conheça a estratégia usada por Laguna Carapã/MS para ter mais de 60% da população engajada no programa de coleta seletiva, Jussara Piovesan – Município de Laguna Carapã; Coleta seletiva: estruturação e PEVs no município de Rio Brilhante/MS, Katlen Magalhães – Município de Rio Brilhante/MS

Mediadora: Camila Bachega – Bataguassu/MS

04/06 – 12h – Lançamento do vídeo Inclusão social de catadores em Rio Brilhante/MS, Katlen Magalhães – Município de Rio Brilhante/MS

04/06 – 15h30h – Lives: Fitorremediação de áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos sólidos, Michele Nóbrega – Grupo de estudos em Recursos Vegetais (GeRV); Encerramento de lixão e licenciamento ambiental de transbordo de resíduos, Kelly Vieira – Município de Deodápolis/MS

Mediadora: Stefanie Kurose – Terenos/MS

05/06 – 10h30h – Live: Conheça a Política Ambiental de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck – SEMAGRO e André Borges – IMASUL

Mediadoras: Kelly Vieira – Deodápolis/MS e Priscila Quevedo – Chapadão do Sul/MS

05/06 – 12h – Lançamento da oficina de compostagem de resíduos orgânicos pelo método Takakura, Priscila Quevedo, Associação dos Engenheiros Sanitaristas e Ambientais do Mato Grosso do Sul – AESA/MS e Planurb – Campo Grande/MS.

05/06 – 15h30h – Lives Como praticar a coleta seletiva, Marjolly Shinzatto @abelezadolixo; Economia Circular e 5R’s, Mariluce Domingues @levesejaleve

Mediadora: Priscila Quevedo – Chapadão do Sul

Equipe organizadora da Sedima 2020

– Kelly Regina I. Vieira – bióloga /diretora presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente de Deodápolis

– Janaína C. Santos – eng. sanitarista e ambiental – lotada na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente – Bela Vista

– Jussara Piovesan- Bióloga/Fiscal ambiental – lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar do Município de Laguna Carapa -MS

– Maria Aparecida Furtuoso Gomes, Bióloga, lotada na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de Glória de Dourados

– Katlen Magalhães Araújo Bióloga, Fiscal Ambiental, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, município de Rio Brilhante.

– Camila Iara Jacobi/Fiscal ambiental desde 2012, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar – Departamento de Meio Ambiente – Município de Laguna Carapa -MS.

– Priscila Quevedo M Garcez – Engenheira Sanitarista e Ambiental / fiscal de meio ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Chapadão do Sul

– Stefanie Borba da Silva, Biloga, lotada na Secretaria Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Angélica/MS

– Silvia Atalaia da Silva_bióloga, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo – SEMAT

– Stefani Y B Kurose, engenheira sanitarista e ambiental – lotada na Departamento de Desenvolvimento Econômico, Agrário, turismo e Meio Ambiente de Terenos/MS

– Eliton Santos – jornalista/TI – Deodápolis/MS

– Bióloga e responsável pelo setor de educação ambiental da secretaria de turismo, meio ambiente, recursos hídricos e cultura de Miranda/MS

– Cíntia Fonseca Castanheira

– Camila Carla Facholi Bachega, Engenharia Ambiental, Chefe do Núcleo de Meio Ambiente Bataguassu/MS