Semana da Criança na Reme incentiva parcerias e socialização

Promover a união entre a comunidade escolar e a integração entre os alunos. Essas são as principais propostas que os profissionais que atuam nas unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme) levaram em consideração no momento de elaborar as atividades alusivas a Semana da Criança, festejada ao longo do mês de outubro.

Um dos exemplos de parceria entre pais, professores e direção aconteceu na escola municipal “Múcio Teixeira Júnior”, na Vila Carlota, que nesta sexta-feira (6) abriu os portões para receber as famílias que ajudaram na execução da tradicional festa, que acontece há 42 anos na unidade para homenagear os alunos.

A aluna do 4º ano, Débora Araújo de Souza concorda sobre a importância das festividades. “Gosto muito de comemorar na escola porque podemos ficar junto dos amigos”, pontuou.

Presente na abertura do evento, o prefeito Marquinhos Trad ressaltou a importância de trabalhar em prol da criança no momento presente, valorizando seus direitos. “Através das lições de hoje é que você determina o futuro das crianças. Temos que acompanhá-las desde pequenas”, disse.

O prefeito também destacou a necessidade de participar das tarefas e brincadeiras junto com os filhos. “A correria do dia a dia está tornando raro esses momentos. Comemorações como esta de hoje são importantes para que elas se divirtam, mas temos que participar em casa também”, afirmou.

Feliz com as atividades organizadas pelas escolas, a aluna do 4º ano Júlia Chaves Almeida acredita que as crianças merecem um mês de diversão só para elas. “Nós somos importantes para o mundo. Todas as crianças são puras de coração, por isso temos que comemorar”, ensinou Júlia, que vai aproveitar a festa ao lado da mãe.

A participação da família foi essencial para o sucesso da festa, segundo a diretora Cléia Aparecida Siqueira Correa. “Eles ajudaram em tudo, até na decoração”, pontuou. Em sua opinião, momentos festivos como o da Semana da Criança, reforçam os valores passados pela escola, de promover a integração e união entre as crianças. “Temos alunos especiais e para eles é importante participar com os colegas nesses eventos, a dividir o espaço, e ao final, todos fazemos um lanche coletivo”, explicou.

Até o final da tarde, as atividades farão a alegria dos 800 alunos por meio do resgate de brincadeiras tradicionais, cama elástica, pintura facial e apresentações culturais.

Diversidade

Além das brincadeiras tradicionais, as comemorações também têm espaço para atividades que incentivam a alimentação saudável, a conscientização ecológica e até um momento com os personagens de TV queridos pelas crianças, como a turma do Chaves, programa infantil há mais de 20 anos no ar e que ainda cativa os pequenos.

Baseada nesses personagens, os professores e equipe técnica da escola “Professor Vanderlei Rosa de Oliveira”, promoveram uma apresentação, elaborada pelos próprios educadores, que foram vestidos de acordo com os personagens. “A solidariedade, união e companheirismo fizeram com que esse momento levasse a cada aluno o direito de sonhar”, disse a diretora-adjunta Lilian Cristina Silva Brandão. Os alunos ainda receberam a visita do apresentador Tatá Marques e participaram de atividades folclóricas com Teddy Tarciso Turatti e a declamadora Sonia Barbosa. Show de talentos, gincana, jogos de mesa e penteados também integraram a programação.

Já no Ceinf “José Ramão Cantero”, as brincadeiras com água farão a diversão das crianças até o final do mês. A ideia é ampliar o conhecimento sobre esse recurso natural, mostrando seus estados e transformações, oportunizando momentos de investigação e incentivando a descoberta.

No Ceinf “Micheli Regina Locatelli”, os professores também apostaram na socialização e elaboraram um cronograma que prioriza as atividades coletivas, como os espaços de contação de história, cinema, dança, teatro, produção culinária e até karaokê. “Quisemos despertar sensações de acolhimento e afetividade entre elas”, concluiu a diretora Cléo Almeida.

Veja Também

Comentários