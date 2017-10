Semana da Ciência e Tecnologia terá ações nos 79 municípios e grande encontro em Campo Grande

- Divulgação

Durante toda esta semana (23 a 27.10), o Governo do Estado realiza mais uma edição da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia em Mato Grosso do Sul. Com o tema “Matemática está em tudo”, serão realizadas atividades em vários municípios do Estado, culminando em um evento em Campo Grande, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

A ação é organizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e vai contar com o apoio de instituições que fazem projetos voltados para a pesquisa, como universidades, Embrapa, Fiocruz, Fundect e Fiems.

Em Campo Grande o evento acontecerá de 25 a 27 e contará com a participação de 45 escolas estaduais e municipais, que vão visitar os estandes e conhecer os projetos. Entre os expositores estarão alunos de todo o Estado selecionados por meio dos núcleos educacionais.

A abertura oficial da Semana da Ciência e Tecnologia acontece às 8h, na quarta-feira (25.10), com a presença do governador Reinaldo Azambuja. A programação da Capital inclui visita aos estandes, mini palestras sobre temas atuais como mídias sociais e apresentações do show da química.

Até agora 38 municípios estão cadastrados para participar do evento, mas o número deve aumentar até o início da próxima semana. Mato Grosso do Sul aparece em primeiro no ranking com mais atividades oferecidas, sendo 1098 ações em 257 instituições até o momento.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento.